Super Dragon Ball Heroes | World Mission sarà rilasciato in Europa in formato fisico

Tommaso Primo - il nuovo album è pura fantascienza. E mescola Napoli - Dragonball e Supereroi : “Non è un disco per tutti, soprattutto in questa società dove l’ultimo flirt della showgirl di turno, i deliri dei politici, i video dei blogger che giocano ai videogiochi o si cagano addosso tolgono spazio e interesse alla complessità, alla ricerca, alla sensibilità”. Tommaso Primo parla del suo secondo album, 3103 (Arealive – Fullheads / Warner). Un disco che racconta un futuro immaginario in cui l’uomo è costretto a lasciare la ...

Super Dragon Ball Heroes World Mission su Switch e PC dal 5 aprile : 15/01/2019 Scienza e tecnologia E' il primo titolo della serie a sbarcare nei territori occidentali Arriva anche in Europa Super Dragon Ball Heroes World Mission, il gioco di combattimento con le carte ...

L'universo di Dragon Ball incontra i giochi di carte in Super Dragon Ball Heroes World Mission : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission, il primo gioco della serie a raggiungere i mercati occidentali, sarà disponibile dal 5 aprile 2019 per Nintendo Switch e PC tramite STEAM. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Super Dragon Ball Heroes World Mission è ambientato a Hero Town, una realtà alternativa in cui la forma più popolare di intrattenimento è un gioco di carte di Dragon Ball. I ...

Helio P35 Supera lo Snapdragon 625 nei primi benchmark : MediaTek ha lanciato il SoC Helio P35, una piattaforma hardware dedicata a dispositivi di fascia medio bassa che per ora si trova solamente […] L'articolo Helio P35 supera lo Snapdragon 625 nei primi benchmark proviene da TuttoAndroid.

Super Smash Bros. Ultimate : il secondo DLC potrebbe essere dedicato a Dragon Quest : L'annuncio di Joker (Persona 5) come nuovo lottatore in Super Smash Bros. Ultimate ha lasciato tutti sorpresi, la notizia era in realtà trapelata in forma di rumor una settimana prima. Ora secondo la stessa fonte che ha rivelato l'arrivo di Persona 5R su Switch sembra che il secondo DLC del brawler Nintendo sarà a tema Dragon Quest.Come riporta Gamingbolt, il personaggio in Questione sarà Erdrick (versione maschile e femminile), con il livello ...

Lenovo Z5s Ferrari Edition sarebbe un altro Supercharged con 12 GB RAM e Snapdragon 845 : Lenovo Z5s Ferrari Edition dovrebbe essere una versione speciale del nuovo smartphone del produttore cinese. Di speciale, oltre alla colorazione, forse, avrebbe ben 12 GB di RAM e il Qualcomm Snapdragon 845 ma non si escludono ulteriori chicche. L'articolo Lenovo Z5s Ferrari Edition sarebbe un altro supercharged con 12 GB RAM e Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.

Dragon Ball Xenoverse 2 : l'Extra Pack 4 include il villain del prossimo film Dragon Ball Super : Broly : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che i fan potranno giocare nei panni di Broly (Super Saiyan Full Power) in Dragon Ball Xenoverse 2 prima del lancio di Dragon Ball Super: Broly.Incluso come parte dell'Extra Pack 4, in arrivo questo inverno, i giocatori saranno in grado di usare Broly nella versione del film. I poteri del Saiyan sono aumentati per raggiungere o persino Superare quelli di Goku.Un nuovo stage, il Tournament of Power ...