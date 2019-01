Il Flauto magico con la regia di Pizzi a Catania | ' Favola ai tempi di Instagram'

OPERA ON ICE 2018/ Diretta e ospiti - video : Annette Dytrt e Yannick Bonheur sulle note de il Flauto Magico : Martedì 25 dicembre, alle 16.20 su canale 5, va in onda OPERA on ice: padrone di casa è Alfonso Signorini con i più grandi pattinatori del mondo.