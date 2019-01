Anticipazioni L' Isola dei famosi 2019 | svelati i primi concorrenti | non c' è la De Lellis

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Anticipazioni L'Isola dei famosi : sono sei i concorrenti ufficiali - tra loro Jo Squillo : Manca soltanto una settimana alla prima puntata de L'Isola dei famosi, che esordirà su Canale 5 il prossimo giovedì 24 gennaio in prima serata. Le novità non mancano per un'edizione che avrà il compito di far dimenticare quando accaduto lo scorso anno (contraddistinto dallo 'scandalo' che aveva coinvolto Eva Henger e Francesco Monte). Alessia Marcuzzi ha deciso di non abbandonare il programma e di tornare puntualmente alla guida del reality ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Anticipazioni L'Isola dei Famosi 14 : Filippo Nardi sarà il nuovo inviato : Mancano solo poche settimane alla prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalla fine di gennaio. Sebbene il promo ufficiale continui a riportare l'indicazione "prossimamente", rumors insistenti vedrebbero il reality show pronto a debuttare il 24 gennaio, proseguendo anche per le puntate successive con la collocazione al giovedì sera. Il giorno dopo il debutto inizieranno ad andare in onda ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - nuovi concorrenti e opinionisti : c'è la Parietti : Prende forma il cast de L'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo giovedì 25 gennaio in prime time. In questi giorni sulle pagine del settimanale 'Spy' sono stati svelati i nomi dei primi nuovi concorrenti che vedremo sbarcare in Honduras nel corso delle prossime settimane e proprio oggi sono stati svelati, dalla conduttrice stessa, i nomi degli ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 Anticipazioni : a rischio Jeremias Rodriguez? : Jeremias Rodriguez fuori dall’Isola dei Famosi 2019 per un incidente? La nuova edizione de L’Isola dei Famosi debutterà giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5, ma ancora nulla di certo si sa sul cast. L’unica conferma è la presenza di Alessia Marcuzzi come conduttrice. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Jeremias Rodriguez si è ritirato e non farà parte del cast dell’Isola dei Famosi. Qual è il ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...