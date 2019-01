Vuitton presenta la collezione Uomo PE 2019 nel corner de La Rinascente

Louis Vuitton presenta i nuovi Objets Nomades a Design Miami : «Siamo costruttori di storie, non solo creatori di oggetti». Alberto Biagetti e Laura Baldassari, alias Atelier Biagetti, hanno davanti agli occhi il mondo immaginato per il tavolo “Anemona”, uno dei nuovi Objets Nomades che Louis Vuitton ha presentato in anteprima a Design Miami, la fiera per collezionisti di Design che affianca Art Basel. Designer e architetto lui, artista e cantante lirica lei, sono i primi italiani a misurarsi con i ...