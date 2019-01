Sapelli sull' Ue | ' Macchina mal congegnata | Merkel e Juncker terrorizzati dal voto europeo'

Blastingnews

: È solo il profitto, capitalistico o cooperativo, che crea lavoro e con il lavoro la ricostruzione della società (ci… - maurizio_bufi : È solo il profitto, capitalistico o cooperativo, che crea lavoro e con il lavoro la ricostruzione della società (ci… - RichbonesE : #Sapelli ha ragione da vendere sull’entrata della cina nel @wto. Paradossale e asimmetrica #skytg24 - gporchiazzo : 'Sangue, sudore e lacrime'. Sapelli sbugiarda Di Maio: tragica profezia sull'Italia -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Intervistato da La Notizia Giornale, lo storico dell’economia Giulioha affrontato diversi argomenti, parlando dell'Unione europea, del ruolo della Banca centrale europea dentro l'Eurozona e delle prossime elezioni europee che si terranno nel mese di maggio. Secondo il professore ordinario di Storia economica alla Statale di Milano, la Bce è un po’ come il Gosplan sovietico, ossia è una banca che ha un potere di vigilanza immenso'intero continentee che riguarda decine di migliaia di banche nazionali. Il problema vero della Bce, a detta di, rimarrebbe sempre il medesimo. Per l'economista di scuola olivettiana, la Banca Centrale Europea non è una banca centrale perché non agisce da prestatore di ultima istanza. Infatti i trattati europei hanno come obiettivo il perseguimento della stabilità monetaria e non la crescita dei singoli Stati aderenti. Di ...