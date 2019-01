NAPOLI | BOMBA CONTRO PIZZERIA SORBILLO Le sue scuse sono una sfida a de

Bomba contro la pizzeria Sorbillo - un attacco a NAPOLI e ai suoi figli giusti : Una Bomba che squarcia il silenzio della notte. Il boato che echeggia lungo i vicoli che si diramano da via dei Tribunali, la strada dei Decumani, nel cuore del centro storico di Napoli . Fiamme e fumo. Il cancello divelto, intonaci caduti e tanti danni. L’agguato è alla pizzeria di Gino Sorbillo , un marchio, una storia di eccellenza, la filosofia partenopea applicata al cubo con locali a Milano e New York. E’ un attacco a Napoli , un ...

Bomba in pizzeria da Sorbillo - arriva Salvini : «Sarò a NAPOLI entro 48 ore» : «Sono in contatto con la Prefettura e Questura e sarò in provincia di Napoli entro 48 ore» . Così a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla situazione nel...

NAPOLI - bomba davanti alla pizzeria Sorbillo : "Riapriamo presto" : Roma,, askanews, - "Poco fa hanno messo una bomba alla mia pizzeria storica del centro antico di Napoli in Via dei Tribunali". La denuncia è arrivata direttamente da Gino Sorbillo , titolare del famoso ...

NAPOLI - bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo. Lui non molla : 'Andiamo avanti' : 'Questo episodio ferisce tutta la città - dice Chirico - perché Sorbillo non è solo un imprenditore illuminato, ma ha contribuito a rilanciare il brand Napoli nel mondo e colpire lui ha un ...

Sorbillo - bomba nella storica pizzeria di NAPOLI . «In un video si vede un uomo» : Una bomba è esplosa davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun ferito, ma tanta paura per il boato che è...

Sorbillo dopo la bomba in pizzeria : «Demoralizzato ma non lascio NAPOLI. E domani pizza della legalità in regalo a tutti» : «E? un attacco alla legalità, alla rinascita di Napoli». Gino Sorbillo, 45 anni, è ancora scosso: come se sentisse dentro di se il fragore di quella bomba che ieri...