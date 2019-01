: Breaking News #Matera,anti-caporalato:14 provvedimenti - Cyber_Feed : Breaking News #Matera,anti-caporalato:14 provvedimenti - NotizieIN : Matera,anti-caporalato:14 provvedimenti - TelevideoRai101 : Matera,anti-caporalato:14 provvedimenti -

I Carabinieri del Comando provinciale die del Comando Tutela Lavoro stanno eseguendo 14restrittivi per associazione per delinquere finalizzata al"" e allo sfruttamento di lavoratori in campi agricoli del litorale jonico-lucano. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di. L'operazione vede impegnati oltre 100militari, supportati da unità cinofile e da un elicottero, in diversi Comuni della provincia di,tra cui Scanzano Jonico e Policoro.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)