La pubblicità della Gillette fa discutere È questo il meglio di un uomo

La pubblicità della Gilette fa discutere. "È questo il meglio di un uomo" : Il nuovo spot della Gillette ha diviso il pubblico del web. Il noto marchio di rasoi da barba ha sempre sponsorizzato un figura di un uomo forte, che non deve chiedere mai. Eppure nell"epoca del #Metoo e dei grandi cambiamenti socio-culturali, il brand si è posto una domanda più che lecita: "È questo il meglio di uomo?"Lo spot Gillette chiede di smettere di tollerare il bullismo, il sessismo e l"aggressività nei riguardi del sesso più debole. ...

Gianfranco Marabelli - l'“ancien prodige” della pubblicità italiana : Incontro Gianfranco Marabelli da Biffi in corso Magenta a Milano. Qui fanno degli ottimi Martini Cocktail e se ci trovassimo in una delle puntate di “Mad Men” non avremmo esitazioni, ma nel Terzo millennio anche i pubblicitari sono diventati più morigerati, così ripieghiamo su due più salubri panini

'Lo spot della Conad è sessista e anti-europeista' / Video - polemica sulla pubblicità di Gabriele Salvatores : Lo spot della Conad ha scatenato una valanga di polemiche, considerato sessista e anti-europeista. Il Video della pubblicità girato da Gabriele Salvatores

Facebook utilizza il tuo IP per pubblicità localizzata anche disattivando il rilevamento della posizione : Ci risiamo, nuovo giorno, nuova violazione di Facebook sulla privacy ancora una volta legata alla pubblicità, quella localizzata. Cioè in base a dove ti trovi, il social ti mostra le aziende vicine anche se hai [...] L'articolo Facebook utilizza il tuo IP per pubblicità localizzata anche disattivando il rilevamento della posizione è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Ricordate le Tshirt della stilista Alberta Ferretti per Alitalia? Adesso l'Antitrust apre una istruttoria per sospetta pubblicità occulta degli influencer : Ricordate le Tshirt della stilista Alberta Ferretti per Alitalia? Adesso l'Antitrust apre una istruttoria per sospetta pubblicità occulta degli influencer

Che tempo che fa - contro Fabio Fazio le proteste del Tg1 e della pubblicità. Dagospia : 'punizione esemplare' : Clamorosa rivolta interna contro Fabio Fazio . Secondo un'indiscrezione del sito specializzato TvBlog , starebbe montando l'insofferenza di Tg1 e Rai Pubblicità nei confronti di Che tempo che fa per i ...

Street Fighter V : Capcom annuncia l’arrivo della pubblicità : Capcom annuncia ufficialmente l’arrivo della pubblicità in Street Fighter V a partire dall’11 Dicembre. I giocatori durante gli scontri potrebbero assistere a spot pubblicitari e loghi del Capcom Pro Tour, scelta che naturalmente non è stata gradita dalla community. Arriva la pubblicità in Street Fighter V Secondo quanto ha affermato il publisher: La pubblicità riguarderà solo gli eventi ...

Street Fighter V : Capcom annuncia l’arrivo della pubblicità : Capcom annuncia ufficialmente l’arrivo della pubblicità in Street Fighter V a partire dall’11 Dicembre. I giocatori durante gli scontri potrebbero assistere a spot pubblicitari e loghi del Capcom Pro Tour, scelta che naturalmente non è stata gradita dalla community. Arriva la pubblicità in Street Fighter V Secondo quanto ha affermato il publisher: La pubblicità riguarderà solo gli eventi ...

Amazon - ecco come il colosso dell'e-commerce sta diventando un gigante della pubblicità : Una fusione inestricabile di economia reale e virtuale sotto le bandiere del nuovo grande colosso dei nostri tempi.

Amazon - ecco come il colosso dell’e-commerce sta diventando un gigante della pubblicità : Le attività nella pubblicità del gruppo sono protagoniste di aggressive assunzioni, che potrebbero saccheggiare talento alle agenzie di Madison Avenue anche grazie allo sbarco a New York. E hanno lanciato incalzanti campagne per catturare direttamente gli inserzionisti e le loro agenzie. Il risultato? Le entrate da “ads” quest’anno sono in rotta per un raddoppio, a 5,83 miliardi di dollari, rispetto ai dodici mesi ...

La - brutta - pubblicità di D&G e la stagione della suscettibilità : Prendete quel che è successo a Dolce & Gabbana, uno dei brand di moda italiani più famosi nel mondo, in Cina, cioè nel mercato del lusso più attrattivo del momento, rappresenta il 33 per cento del ...

La (brutta) pubblicità di D&G e la stagione della suscettibilità : Roma. Se entro in un sushi bar e chiedo una forchetta sono considerato più maleducato o più razzista? E se invece sono un uomo di mondo, e il sushi lo mangio con le bacchette, non è che poi qualcuno mi accusa di appropriazione culturale? E adesso che ho iniziato questo articolo sulla Cina citando il

Il valore della musica nella pubblicità : «Non chiamatemi Jingle» - : Si tratta dell'evento promosso da Assolombarda all'interno della Milano Music Week 2018 , manifestazione, di cui l'associazione è partner istituzionale, che dal 19 al 25 novembre vedrà il mondo della ...