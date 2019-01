Juve | Ronaldo parla arabo | il retroscena su Ozil

Supercoppa - fiducia Juventus : Cristiano Ronaldo è il Re di coppe : Il motore primo dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è in un dato. CR7 è l'unico al mondo ad aver alzato cinque volte al cielo la Champions nuova formula, ossessione bianconera. ...

Supercoppa - la Juve si affida a Cristiano Ronaldo - lo spacca-finali : Cristiano Ronaldo, 33 anni, 15 gol in questa stagione, a Gedda assieme a Blaise Matuidi, 31 LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Dal nostro inviato Luca Bianchin

Juventus-Milan - amuleto-Cristiano Ronaldo per la finale di Supercoppa : quando scende in campo... : Mentre Gonzalo Higuain, telefono alla mano e broncio in viso, passeggia nei pressi dell' hotel che ospita il Milan a Gedda per informarsi sulla trattativa con il Chelsea, Cristiano Ronaldo si prepara con il sorriso stampato in volto per la prima "finale" con la maglia della Juve. La differenza di um

Juventus - Allegri 'E la prima finale con Ronaldo - va vinta...' : ... supercoppa italiana Serie A Juventus Protagonisti: massimiliano Allegri © Riproduzione riservata 15 gennaio 2019 Articoli correlati Sulle donne in fuorigioco la politica si sveglia tardi di GIGI ...

Juve - Allegri : "Teniamo a Supercoppa - giocano Dybala e Ronaldo" : 'Le sconfitte nelle ultime Supercoppe? Difficile farsi un'idea del perché perdi due partite ai rigori, con Napoli e Milan, con la Lazio l'avevamo recuperata prendendo poi gol al 92'. Spero che domani ...

Juve-Milan - ministro dello sport saudita : 'Meno male che abbiamo firmato prima dell'arivo di Ronaldo...' : Il match è importante non solo per noi politicamente, ma anche per il pubblico saudita che può vedere due tra i migliori club del mondo. Possiamo usare questi eventi per semplificare le procedure per ...

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

Supercoppa Italiana - Juventus e Milan si giocano il trofeo in Arabia Saudita. Ronaldo pronto a lasciare il segno - Higuain vuole riscattarsi : Dopo le tante polemiche, sarà finalmente il campo a parlare. Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Alle ore 18.30 italiane al King Abdullah Sports City Stadium verrà dato il fischio d’inizio di una partita che nelle ultime settimane ha avuto un grande risalto mediatico per le tante critiche arrivate in merito alla scelta della sede, che hanno scatenato un dibattito su più fronti, sia a ...

Ibrahimovic che stoccata a Cristiano Ronaldo : 'La Juve non è un sfida' : Getty Images Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo: "La Juventus non è una sfida" Il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Serie A e alla Juventus ha scatenato reazioni in tutto il mondo. CR7 è con ...

Juventus arrivata a Gedda. Fiori per Ronaldo e Allegri : Un pullman blu aspettava col motore acceso. Poco più in là, due file di transenne costruite al momento, con qualche decina di appassionati pronti a video e selfie. La Juventus è arrivata a Gedda ...

