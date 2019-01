ilnapolista

: Sono tre i precedenti tra @OfficialAllegri e Gennaro Gattuso, da allenatori, in tutte le competizioni: l’attuale t… - juventusfc : Sono tre i precedenti tra @OfficialAllegri e Gennaro Gattuso, da allenatori, in tutte le competizioni: l’attuale t… - UEFAcom_it : Leggenda della @Vivo_Azzurro e del @acmilan, ha vinto la #UCL due volte ???? - napolista : Gattuso: «Due pesi e due misure sul fuorigioco» Alla Rai: «Abbiamo la tecnologia? Usiamola bene. Higuain è sfortuna… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Intervista dia Raisport al termine della Supercoppa vinta dalla Juventus sul Milan.«Devo fare grandissimi complimenti alla mia squadra, avevo detto che avremmo dovuto scalare una montagna. Gli episodi giudicateli voi. L’espulsione di Kessie ci stava.Mi dà fastidio l’uso della tecnologia. Non parlo nemmeno del rigore. La Juventus ha segnato due gol sudubbio, in entrambi i casi hanno fatto proseguire l’azione. Invece noi creiamo un’azione secondo me regolare con Cutrone e invece ci fermano per. Abbiamo la tecnologia, usiamola bene.Il Milan è una squadra viva, pur con tutti i nostri problemi. Abbiamo avuto carattere. C’è sempre il rammarico quando si perde una finale. Col Genoa ci mancheranno tre giocatori,Higuain è sfortunato. Ieri sera ha avuto 38,5 di febbre. Ho preferito uno fresco. Sembra una barzelletta, lo so. ...