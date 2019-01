Aereo cargo sfonda muro di cinta di un aeroporto in Iran | 15 morti

huffingtonpost

(Di lunedì 14 gennaio 2019) UnBoeing 707 si è schiantato innell'di Karaj, non lontano da Teheran. Almeno 15 persone sono morte a causa dell'incidente: l'hato ildidello scalo e si è schiantato contro alcuni palazzi residenziali incendiandosi.Tra le cause una violenta tempesta che ha colpito l'. Secondo fonti locali, il pilota ha sbagliato pista mentre cercava di atterrare il velivolo.Secondo il portavoce del dipartimento per le emergenze, Mojtaba Khaledi, solo un membro dell'equipaggio si sarebbe salvato. Non si hanno notizie di eventuali vittime nella zona residenziale colpita. L'trasportava carne e secondo Farsnews apparteneva all'esercitoiano.