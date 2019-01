La carriera di Federica Pellegrini disegnata sul suo stesso corpo

Nuoto - Federica Pellegrini : “Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo. I Giochi di Tokyo saranno gli ultimi” : “Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo, la prossima Olimpiade sarà la mia ultima. Il Nuoto mi ha dato tantissimo ma avevo bisogno di provare a me stessa che riesco a fare anche altro. Quando è arrivata la proposta di ‘Italia’s got talent’ ho accettato praticamente subito, era il momento giusto e il programma giusto con il quale iniziare. Spero che questa esperienza vada avanti“. Con queste parole ...

Nuoto - Federica Pellegrini : «A Tokyo 2020 terminerà la mia carriera» : MILANO - Si avvia alla conclusione la carriera di Federica Pellegrini. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nuotatrice azzurra terminerà un'epopea sportiva iniziata ad Atene 2004 nella quale ha ...

Nuoto - Federica Pellegrini conquista la 50esima medaglia in carriera : Federica Pellegrini conquista la 50esima medaglia in carriera con il bronzo nella 4x100 mista donne ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzou. Si sono chiusi oggi i Mondiali in vasca corta con l'...

Federica Pellegrini conquista la 50esima medaglia della carriera - : L'azzurra trascina al bronzo le compagne nella 4x100 mista ad Hangzhou in Cina e arricchisce il suo palmares internazionale. Argento per Paltrinieri nei 1500 stile libero

Nuoto - tutte le medaglie vinte in carriera da Federica Pellegrini. Un nuovo bronzo nel palmares della Divina : “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50esima medaglia internazionale della carriera. Ho retto tutti i turni di gara con lo stesso ritmo. Del 200 che non nuotavo da un anno e mezzo. della 4×200 che sta tornando. Abbiamo una bella squadra. I giovani si stanno integrando bene e si stanno facendo rispettare crescendo nel confronto con gli avversari internazionali”. Sono queste le ...

Federica Pellegrini vince la cinquantesima medaglia della sua carriera : Selfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica PellegriniSelfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica PellegriniSelfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica PellegriniSelfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica PellegriniSelfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica PellegriniSelfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica PellegriniSelfie, famiglia e ricordi: la vita social di Federica ...