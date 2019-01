Amazon | Jeff Bezos divorzia | ora perderà metà del suo patrimonio

Black Friday 2018 - Jeff Bezos ammette : “Anche Amazon un giorno fallirà” : Macina miliardi di dollari di ricavi, ha mandato in crisi il commercio tradizionale e nulla sembra poter fermare la sua ascesa. Ma Amazon – parola del suo fondatore e amministratore delegato Jeff Bezos – un “ giorno fallirà” : “non è too big to fail” e il “nostro compito è quello di ritardare” il fallimento “il più possibile”. Senza giri di parole, Bezos illustra quale a suo avviso potrebbe essere il maggiore errore di Amazon , ovvero ...

