huffingtonpost

: Pier Carlo padoan: 'Il decreto su Carige è una fotocopia del nostro su Mps' - HuffPostItalia : Pier Carlo padoan: 'Il decreto su Carige è una fotocopia del nostro su Mps' - cbergy69 : RT @AlbertoBagnai: Diciamo che questa volta non sono intervenuti esperti indipendenti anonimi a confutarmi, e questo è già un vantaggio: ht… - mikizi72 : RT @HuffPostItalia: Pier Carlo padoan: 'Il decreto su Carige è una fotocopia del nostro su Mps' -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ilsu"è quasi unadelsu Mps". Lo dice l'ex ministro dell'Economia,, che, in un'intervista alla Stampa, spiega: "Nel momento in cui viene messo in campo questo strumento si ha in mente una ricapitalizzazione precauzionale che permetta alla banca di tornare a stare in piedi da sola. Per un certo numero di anni si può concedere capitale pubblico per effettuare una ristrutturazione tale da rimettere in sesto l'istituto. Se non fosse necessario però sarebbe una buona notizia. Dicevano: 'Non metteremo nelle banche un euro degli italiani' e invece potrebbero essere costretti a farlo. Chiaro che la capitalizzazione implica un bel pò di euro. L'ammontare massimo di ingresso di capitale pubblico va concordato con le autorità europee, è legato alla fattibilità di un piano industriale sostenibile. E ...