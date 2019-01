Juventus | azzurri indispensabili | Chiesa in cima alla lista

Inter-Napoli 1-0 - decide Lautaro Martinez : Juventus a +9 dagli azzurri : decide l'attaccante argentino nel recupero: la cronaca del match INTER NAPOLI CLASSIFICA / Finale al cardiopalma a 'San Siro', con l' Inter che supera il Napoli grazie al gol del subentrato Lautaro Martinez . L'attaccante argentino non fallisce di ...

Atalanta-Juventus - nerazzurri in campo con maglie speciali di Natale : ricavato in beneficenza : La squadra di Gasperini affronterà i bianconeri con delle maglie speciali preparate apposta per questo turno di campionato di Santo Stefano. Sono meno nerazzurre e sulla manica compare una patch '...

Cagliari-Napoli 0-1 - Serie A : punizione stellare di Milik al 91' - azzurri a -8 dalla Juventus : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i partenopei si sono imposti alla Sardegna Arena grazie a una punizione stellare di Milik al 91′ e così rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus che dunque deve rimandare la festa per la conquista del platonico titolo d’inverno. Il Cagliari staziona invece in tredicesima posizione ...

Juventus-Inter - lo Scudetto del 2006 definitivamente ai neroazzurri : JUVENTUS INTER Scudetto 2006 – Lo Scudetto 2005-2006 resta all’Inter. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso della Juventus sulla revoca di quel titolo, assegnato all’Inter in seguito ai fatti di Calciopoli. Già la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’istanza bianconera dichiarando difetto di giurisdizione dei giudici statali. Juventus Inter Scudetto 2006, […] L'articolo ...

La Juventus si impone 1-0 con l'Inter - le pagelle : Brozovic il migliore dei nerazzurri : Si è appena concluso l'anticipo della quindicesima giornata di campionato all'Allianz Stadium tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-0 grazie al gol di Mario Mandzukic al 66'. Con questo successo la squadra di Massimiliano Allegri vola a quarantatré punti, portandosi momentaneamente a più undici sul Napoli, che domani giocherà contro il Frosinone. I nerazzurri, invece, restano a quota ventinove al terzo posto in classifica La prossima ...

Juventus-Inter - Cancelo ricama e Mandzukic rifinisce : il colpo di testa del croato fredda i nerazzurri [VIDEO] : Superata da poco l’ora di gioco la Juventus trova il gol del vantaggio, è Mario Mandzukic a bucare Handanovic su assist di Cancelo La Juventus passa allo Stadium, Mario Mandzukic buca la difesa dell’Inter e regala il vantaggio ai bianconeri poco dopo l’ora di gioco. Il merito è tutto di Cancelo, abile a ricevere palla da Matuidi e a sfornare un assist al bacio per l’attaccante croato, bravissimo a deviare in porta ...

Juventus-Inter LIVE : subito grande occasione per i nerazzurri [VIDEO] : 52′ – Juve in attacco! Matuidi va al cross dal fondo, ma Mandzukic ci prova col tacco e il pallone attraversa tutta l’area prima di essere allontanato in corner da Perisic. 48′ – Erroraccio della Juve in fase difensiva: Matuidi sbaglia l’appoggio, ma Icardi e Politano cincischiano troppo dentro l’area e Bonucci salva sull’ex Sassuolo. subito grande occasione per l’Inter. 46′ ...

Juventus-Inter LIVE : i nerazzurri provano a spingere [VIDEO] : 20′ – La squadra di Spalletti ci prova in ripartenza: Perisic scappa a sinistra, ma il suo cross viene deviato e diventa facile preda per Szczesny. 17′ – L’Inter torna in avanti. Perisic elude la marcatura di De Sciglio con un contromovimento e va al cross: ottimo il pallone per Icardi, anticipato in extremis da un ottimo Chiellini. 15′ – Juventus in pressione e Inter che fatica a ripartire. ...

Juventus-Inter - Del Piero : “Quella coi nerazzurri è la rivalità più grande mai provata” : Uno dei più grandi protagonisti della storia di Juve-Inter, Alessandro Del Piero, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato quanto sia importante per il mondo juventino la rivalità coi nerazzurri, che lui reputa la più accesa: “È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C’era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi” Del Piero ha parlato del confronto tra lui ...

Juventus-Inter - Del Piero : 'Nerazzurri stanno tornando rivale numero 1. Icardi come Trezeguet - segna sempre' : ... "Giorgio è l'ultimo superstite della B, ha completato tutto quel percorso: la fascia gli giova, ha fatto la miglior partenza di sempre", , Del Piero ha spiegato alla Gazzetta dello Sport le ragioni ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni. Torna titolare Pjanic - ballottaggio tra Perisic e Keita nei nerazzurri : La quindicesima giornata di Serie A si aprirà questa sera alle ore 20.30 con il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che da sempre caratterizza il calcio italiano e anche questa volta si preannuncia spettacolare. All’Allianz Stadium i bianconeri sono pronti a proseguire la propria marciale trionfale, mentre i nerazzurri cercano l’impresa per ridurre il gap in classifica dalla capolista. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Juventus-Inter - Serie A 2018-2019 : bianconeri per mettere in ghiaccio il campionato - nerazzurri a caccia dell’impresa per rilanciarsi : Forse uno dei primi veri grandi crocevia per le sorti del campionato: Juventus-Inter aprirà domani sera la 15^ giornata della Serie A con un big match fondamentale tra la prima e la terza della classifica. I bianconeri stanno viaggiando a vele spiegate verso un clamoroso ottavo scudetto consecutivo con l’incredibile ruolino di marcia di 13 vittorie nelle prime 14 giornate che li sta proiettando verso una fuga sempre più corposa e difficile ...

Juventus-Inter - l’ex Fresi : “I neroazzurri possono riaprire tutto. Ecco come si batte la Juve…” : Salvatore Fresi, ex giocatore della Juventus e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportNews.eu rilasciando alcune dichiarazioni sul derby d’Italia. L’ex difensore titolare nerazzurro nel famoso match del 98', ricordato per le polemiche causate dal rigore non assegnato a Ronaldo sull’intervento falloso di Iuliano, ha commentato il proprio quella partita: “Grande rammarico perché furono vanificati tutti ...

Juventus-Inter - i nerazzurri provano il recupero lampo : Nainggolan lotta per esserci : Radja Nainggolan lavora per recuperare in tempo per la super sfida di venerdì sera fra Juventus e Inter: il centrocampista belga proverà a far di tutto per giocare Radja Nainggolan è un guerriero, ma questa non è certo una novità. La vera novità è che, nonostante l’infortunio che lo tiene fermo da qualche giorno e gli ha impedito di giocare contro la Roma in un sentito ritorno all’Olimpico, il centrocampista sta facendo di ...