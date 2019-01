L' anno che verrà

Continua l'ondata di gelo - ecco le scuole che resteranno chiuse : A causa del perdurare dell'ondata di gelo, molti comuni irpini hanno scelto di tenere chiuse le scuole anche nella giornata dell'8 gennaio 2019. ecco i paesi che hanno firmato la nuova ordinanza: ...

Ora che succederà negli stadi? Conteranno le norme vigenti o le parole di Salvini? : Il corto circuito con le forze dell’ordine E adesso che succederà? Se dovessero scoppiare incidenti tra tifoserie contrapposte, magari a Genova per Genoa-Milan (che si giocherà lunedi 21 gennaio)? O se dovessero partire cori razzisti dagli spalti (Milan-Napoli, 26 gennaio)? Se infine gruppi ultrà “ospiti” si dovessero lasciare andare a scorribande e a devastazioni cosa succederà? Cosa succederà se il primo cattivo esempio arriva dal ...

Gli scienziati vanno valutati per la competenza - non per le simpatie politiche : Dilettanti allo sbaraglio. Non si può che commentare così la vicenda delle singolari schedature a carico dei componenti del decaduto Consiglio superiori di sanità (Css), fatte circolare da colleghi di partito (M5s) della ministra della Salute Giulia Grillo. Qualunque fosse, e non è chiaro quale foss

L’NBA torna in Cina : Lakers e Nets giocheranno una parte della preseason 2019 nel continente asiatico : Los Angeles Lakaers e Brooklyn Nets giocheranno una serie di partite della loro preseason 2019 in Cina per gli ‘NBA China Games’ L’NBA cerca di rinsaldare il suo legame con il mercato cinese e per riuscirci, stando alle parole del reporter di ESPN Fang Yuan, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets giocheranno una parte delle gare della loro preseason 2019 in Asia. Le due squadre parteciperanno agli NBA China Games e si ...

Ivan Iurato dopo l'uscita da Masterchef All Star : «Mi hanno proposto un film porno - ho già pensato al titolo» : Fuoco e fiamme, letteralmente per Ivan Iurato, concorrente di Master Chef, protagonista della versione All Star del programma di Sky, da poco uscito da gruppo. Iurato è intervenuto ai microfoni della ...

L’Aperol Spritz è la bevanda dell’anno. Anche in America : Lo scorso luglio, dopo quest’articolo pubblicato sul New York Times, l’Aperol Spritz era stato eletto a bevanda dell’estate. Non solo nel triveneto e in Italia, dove la bevanda è ormai diventata il punto di riferimento di apericene, cocktail e serate galanti, ma anche al di là dell’oceano, negli Stati Uniti, dove si è ritagliato un posto in prima fila sui banconi dei locali e nelle lunghe tavolate da ...

Perché fanno notizia gli insulti e le bestemmie nel calcio femminile? : “Troppi falli e troppi insulti” La pietra l’ha lanciata Carolina Morace oggi allenatrice del Milan calcio femminile. In passato, stella della Nazionale femminile di calcio nonché commentatrice tv. Allenò anche la Viterbese maschile, seppure per sole due giornate. Ieri il suo Milan ha umiliato il Bari col risultato di 8-0. Morace è andata in tv, a Sky, e ha detto: Troppi falli e troppi insulti verso le mie ragazze. Tutte cose che non ...

Antonella Clerici - viaggio-ritiro in Birmania : 'Forse tra qualche anno sarà diverso - ma...' : La vacanza in Birmania ha cambiato Antonella Clerici nel profondo. La conduttrice Rai di Portobello ha trascorso le feste di Capodanno lontana da tutto in compagnia del compagno Vittorio Garrone , e ...

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : 'in fimo' : Tre ricercatori negli Usa propongono di inserire una nuova espressione medica per indicare tutte le ricerche che vengono effettuate sulle feci

Mutui - perché i tassi resteranno bassi malgrado la volatilità dei mercati : Il 2019 è iniziato all’insegna della volatilità sui mercati. Gli stessi elementi che rendono il quadro degli investimenti attivi imprevedibile danno, dal lato dei Mutui, una certezza in più: i tassi, sia a tasso fisso sia variabile, dovrebbero restare ancora bassi e vicini ai minimi di tutti i tempi...

Quelli che hanno cambiato idea sul populismo : L’attore Claudio Santamaria. (foto: Franco Origlia/Getty Images) L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attore Claudio Santamaria, che in un’intervista a La Stampa ha detto di essere stato “strumentalizzato” dal grillismo. Salito sul palco di piazza del Popolo al comizio che chiudeva la campagna elettorale di Virginia Raggi – lei avrebbe vinto da lì a poco le elezioni – e anche comparso in un videomessaggio con ...

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : “in fimo” : (foto: John Sheperd/Getty Images) In vitro, in vivo, ex vivo. Tutte espressioni, tratte dal latino, per indicare studi in provetta (in vitro) oppure in organismi viventi (in vivo) o in tessuti prelevati da questi organismi (ex vivo). Oggi tre ricercatori afferenti a università statunitensi propongono di introdurre una nuova formula nella terminologia clinica. L’espressione è in fimo, anche questa dal latino (fimus vuol dire letame), e ...