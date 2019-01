Modena | 21enne va in ospedale per un dolore al petto | dimesso | muore il giorno dopo

Blastingnews

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Dalla provincia diarriva una storia terribile. Un ragazzo di soli 21 anni, Davide Bellimbusto, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Carpi (importante centro manifatturiero emiliano)esser statodal vicino pronto soccorso. Il giovane, ilprima, aveva accusato forti e improvvisi dolori ale, preoccupato, si era fatto visitare all'Ramazzini.Le dimissioni ed il decesso Davide, originario di Correggio (Reggio Emilia) viveva a Carpi con la mamma, il patrigno ed il fratellino e,il diploma, aveva trovato lavoro come magazziniere in una ditta della zona. Come ricordato da amici e famigliari non aveva particolari problemi di salute e conduceva una vita ordinaria e tranquilla. Venerdì mattina, però, alle prime luci dell'alba, ha accusato un forteale, per precauzione, si è recato al pronto soccorso dell...