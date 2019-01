A Olbia e in Gallura arriva l' inverno | freddo e neve in montagna

Quanto può essere difficile prenotare una mammografia a Olbia e in Gallura e i trucchi da sapere : Come prenotare una mammografia ad Olbia. prenotare telefonicamente una mammografia all'ospedale di Olbia non è semplice, se la si deve prenotare da fuori città lo è ancora di meno. Vediamo perché. Un ...

Freddo e Gelo a Olbia e in Gallura. E in montagna è arrivata la neve : Gelo a Olbia e in Gallura. L'Isola è nella morsa del Gelo. Sul Gennargentu le minime sono scese agli -8 gradi e a Lanusei e nel nuorese è apparso qualche fiocco. La situazione in Gallura Nel resto ...

Le migliori scuole superiori di Olbia e della Gallura secondo lo studio di Eduscopio : L'analisi sui risultati degli studenti. Quali sono le migliori scuole superiori di Olbia e della Gallura? Lo dice la classifica redatta da Eduscopio. A tutti i genitori interessa il futuro dei propri ...

Cartelli caduti - alberi spezzati e disagi : i danni del Maestrale a Olbia e in Gallura : I danni del Maestrale a Olbia e in Gallura. Il Maestrale è arrivato. Forte come sempre. Con folate che hanno superato i 100 km/h. Da Santa Teresa Gallura a San Teodoro, il vento ha sprigionato la sua ...

Ancora Maestrale a Olbia e in Gallura : raffiche fino a 70 km/h : Il forte vento di Maestrale anche domani. Il Maestrale non cala. Anche per tutta la giornata di domani sono previste a Olbia e nelle altre località costiere della Gallura raffiche di vento fino a 70 ...