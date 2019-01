Volley | Superlega oggi 6 gennaio | calendario e orari delle partite Come vederle in tv

oasport

: Volley, l'Itas Trentino strapazza #Perugia e le soffia il primo #posto in classifica. Il racconto della partita e l… - TgrRaiTrentino : Volley, l'Itas Trentino strapazza #Perugia e le soffia il primo #posto in classifica. Il racconto della partita e l… - akemi_dior : RT @pilloledivolley: 16ª RS: nel big match Trento supera Perugia per 3-0 inanella la 19ª vittoria consecutiva e si prende la vetta della c… - zazoomnews : Volley: Superlega Trento batte Perugia e vola al comando - #Volley: #Superlega #Trento #batte -

(Di domenica 6 gennaio 2019)domenica 6si giocano quattrovalide per la 16^ giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Epifania molto ricca per la pallavolo dopo il succulento anticipo di ieri tra Trento e Perugia, determinante per il primo posto in classifica. Turno fondamentale per Civitanova e Modena che vogliono rimanere in scia alle due big che si sono fronteggiate ieri: la Lube se la dovrà vedere in casa contro l’arrembante Verona, i Canarini disputeranno invece il sentitissimo derby contro Ravenna. Il turno si completa, in attesa dei due recuperi in programma tra un mese, con Milano impegnata a Latina per difendere il quinto posto e Padova sul campo di Castellana Grotte per continuare a inseguire i playoff.Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e tutti glidivalide per la 16^ giornata di, il ...