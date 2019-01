Sci alpino | Slalom Zagabria 2019 Stefano Gross | “Sto ritrovando fiducia” Tonetti | “Sono

Sci alpino - quando si svolgono le prossime gare a Adelboden e St. Anton? Programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo le due gare di Zagabria nel weekend dell’Epifania, la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino riprende il suo normale corso ed entra nel vivo della stagione invernale. Il Circo Bianco si è lasciato alle spalle i due appuntamenti in terra croata e ora si lancia verso le prossime gare. Le donne saranno subito impegnate nel tradizionale slalom in notturna di Flachau (martedì 8 gennaio), sotto i riflettori della località austriaca ci sarà ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher in trionfo davanti a Pinturault - Gross decimo! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : via alla seconda manche - Razzoli per la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA. Austria padrona : Schwarz sorprende tutti nella prima manche! Qualificati Razzoli e Tonetti : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse Austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

Sci alpino - Coppa Europa Val Cenis 2019 : Simon Maurberger rimonta e vince lo slalom davanti a Haugan e Brudevoll : Uno strepitoso Simon Maurberger risale dalla quinta posizione e va a vincere lo slalom della Val Cenis, Francia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Il classe 1995 ha fatto segnare un tempo di manche eccezionale nella seconda discesa e ha chiuso con il crono complessivo di 1:32.94, distanziando il norvegese Timon Haugan di 70 centesimi e Bjoern Brudevoll di 97. Quarta posizione per il leader della prima manche, il francese Robin ...

Sci alpino - le parole degli azzurri dopo la prima manche dello slalom di Zagabria : Gli azzurri hanno analizzato la prima manche dello slalom maschile di Zagabria, dominata dagli atleti austriaci Rivedremo quattro italiani nella seconda manche dello slalom maschile di Zagabria (ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Si sono qualificati, infatti, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Il migliore è stato Moelgg che ha chiuso con il tredicesimo tempo disputando una buona parte finale, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019. Moelgg : “Distacchi non elevati - la classifica può cambiare” : Prima manche senza italiani nella top-10 per quanto riguarda la prima gara dell’anno per la Coppa del Mondo di sci alpino: lo slalom di Zagabria. La situazione: tre austriaci davanti, con Schwarz precede Hirscher di 37 centesimi e Feller di 42. Il norvegese Kristoffersen è quarto a 7 decimi. Quattro italiani qualificati: 13° Moelgg, 17° Tonetti, 20° Razzoli, 29° Gross. Andiamo a scoprire le parole degli azzurri alla FISI nel post ...

Sci alpino - dominio austriaco nella prima manche dello slalom maschile di Zagabria : Moelgg tredicesimo : Schwarz-Hirscher-Feller: dominio austriaco nella prima manche dello slalom di Zagabria. Qualificati Moelgg, Tonetti, Razzoli e Gross, si riparte alle 15.30 Rivedremo quattro italiani nella seconda manche dello slalom maschile di Zagabria (ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Si sono qualificati, infatti, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Il migliore è stato Moelgg che ha chiuso con il ...

Sci alpino : velocisti in raduno in Val di Fassa - c’è Dominik Paris : Fase d’attesa in questo 2019 per quanto riguarda le discipline veloci nella Coppa del Mondo di sci alpino: discesa e SuperG, che abbiamo visto protagoniste nell’ultima settimana dell’anno in quel di Bormio, con l’Italia esaltante, torneranno in scena a Wengen dal 18 al 20 gennaio, con tutte le grandi classiche che poi si succederanno. Nel frattempo quattro elementi della Nazionale italiana sono stati convocati per un ...

Sci alpino - Prima manche slalom Zagabria 2019 : Austria dominante - Schwarz precede Hirscher e Feller. 13° Moelgg - bene Razzoli : Dopo la vittoria nel City Event di Oslo, Marco Schwarz prosegue nel suo Magic moment e domina anche la Prima manche dello slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’Austriaco completa una prova veramente superlativa, senza la minima sbavatura e con una velocità nei movimenti che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il classe 1995 ha chiuso la Prima discesa sul non impossibile tracciato croato con il ...

Sci alpino - Prima manche slalom Zagabria 2019 : Austria dominante - Schwarz precede Hirscher e Feller. 13° Moelgg - bene Razzoli : Dopo la vittoria nel City Event di Oslo, Marco Schwarz prosegue nel suo Magic moment e domina anche la Prima manche dello slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’Austriaco completa una prova veramente superlativa, senza la minima sbavatura e con una velocità nei movimenti che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il classe 1995 ha chiuso la Prima discesa sul non impossibile tracciato croato con il ...

Sci alpino - per lo slalom di Flachau confermate in blocco le azzurre impegnate a Zagabria : slalomiste confermate in blocco per Flachau, al gruppo si aggiunge anche Michela Azzola Sesto slalom della stagione per le donne di Coppa del mondo, attese martedì 8 gennaio sulla pista di Flachau (prima manche alle ore 18, seconda manche alle ore 20.45), dove verrà confermato in blocco il gruppo che ha partecipato alla gara di Zagabria. Oltre a Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, ssarà presente ...

Sci alpino - per lo slalom di Flachau confermato in blocco le azzurre impegnate a Zagabria : slalomiste confermate in blocco per Flachau, al gruppo si aggiunge anche Michela Azzola Sesto slalom della stagione per le donne di Coppa del mondo, attese martedì 8 gennaio sulla pista di Flachau (prima manche alle ore 18, seconda manche alle ore 20.45), dove verrà confermato in blocco il gruppo che ha partecipato alla gara di Zagabria. Oltre a Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, ssarà presente ...