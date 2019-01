Distrugge con la motosega il casello autostradale | il lettore pos gli aveva ' mangiato' il

Pistoia - aggredisce la moglie in casa con cocci di vetro e Distrugge tutto : arrestato : È l'ennesima scena di violenza domestica scoperta nelle scorse ore dai carabinieri di Pistoia che hanno tratto in arresto un 61enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo dopo aver minacciato di morte la 36enne avrebbe danneggiando mobilia e suppellettili dell’appartamento prima di colpirla con dei cocci di bottiglia.Continua a leggere

I francescani contro la manovra : "Così si cerca di Distruggere il bene" : Cresce la rivolta del volontariato sul raddoppio dell’aliquota Ires per le organizzazioni non profit. Il portavoce Fortunato da Assisi: "Si destabilizza chi vuol essere strumento di bontà e si taglia la possibilità di fare di più"

La folle fuga dal parcheggio del supermercato : la coppia circondata sperona e Distrugge altre auto : Ci troviamo a Rickmansworth, a circa 40 chilometri da Londra. Una coppia, in un supermercato Tesco, tenta di rubare delle bottiglie di alcol ma viene sorpresa dal personale di sicurezza. I due escono dall’edificio e salgono sull’auto presa a noleggio, una Citroen C3, ma vengono circondati dai clienti e dai dipendenti del supermercato. Nonostante ciò, speronando le altre auto e una persona, ferendola, riescono a scappare. La polizia ...

GF Vip - Stefano Sala vuole riconquistare la fidanzata : 'L'idea di perderla mi Distrugge' : Da pochi giorni si sono spenti i riflettori sulla terza edizione del Grande Fratello Vip e Stefano Sala è tornato alla vita di tutti i giorni con la sua piccola Sofia. In molti si stanno domandando come si è evoluto il rapporto di grande complicità tra il modello lombardo e Benedetta Mazza: Sala, intervistato da ‘’Fanpage’’ ha voluto sottolineare come tra di loro ci sia un profondo affetto, dichiarando invece di voler riconquistare la fidanzata ...

STEFANO SALA CONFERMA L'AMORE PER DASHA/ 'L'idea di perderla mi Distrugge' e con Benedetta Mazza... : STEFANO SALA è deciso a recuperare il terreno perso la fidanzata DASHA: la sua intervista dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Pd - scontro Calenda-Zingaretti. L ex ministro 'Se vogliono ripartire da D Alema - non ci siamo'. La replica 'Così Distruggete il partito' : ROMA - L'incontro per i vent'anni della Fondazione ItalianiEuropei di Massimo D'Alema, come prevedibile, alimento il dibattito nel Pd. Ad aprilo è l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. ...

Giuseppe Conte - Matteo Renzi lo Distrugge : 'Schifo - non è andato a Strasburgo per la trattoria con Di Maio' : 'Conte prende l'aereo di Stato e lascia la commemorazione di Strasburgo per andare in trattoria con Di Maio e Salvini . Quella sedia vuota, l'unica sedia vuota, è l'immagine della vergogna'. E' quanto ...

Il racconto pacifista di Antonio Megalizzi e quel missile che si chiede : "Perché devo Distruggere tutto?" : Nel 2015 il giovane italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo scrisse questo racconto. Una sintesi del suo sguardo sul mondo: aperto, libero, pacifista

Il racconto pacifista di Antonio Megalizzi e quel missile che si chiede : "Perché devo Distruggere tutto?" : Nel 2015 il giovane italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo scrisse questo racconto nel 2015 ed è una sintesi del suo sguardo sul mondo: aperto, libero, pacifista

Perimeter - l'IA concepita per Distruggere gli Stati Uniti : Perimeter, il sistema automatico per la rappresaglia termonucleare gestito da Intelligenza Artificiale della Russia, è stato aggiornato. A distanza di nove mesi dalle indiscrezioni statunitensi, Viktor Yesin, ex comandante delle Forze missilistiche strategiche della Russia negli anni '90 ha confermato che il sistema Perimeter è stato aggiornato.L"aggiornamento è probabilmente legato all"interconnessione di Perimeter con l"architettura Poseidon, ...

Roberto Fico : "Contro la Tav non per Distruggere" : "Nella discussione intorno a ogni grande opera pubblica chiediamoci, di volta in volta, a quale visione di lungo periodo una certa opera risponde. E quindi se si adegua a quelle esigenze di sostenibilità, ambientali, economiche, sociali, irrinunciabili nel contesto mondiale attuale. Quell'opera ci proietta in un futuro migliore e sostenibile oppure, attraverso di essa, stiamo inseguendo un modello di sviluppo che è già ...

Marsala - un incendio Distrugge un'officina in Contrada Ponte FIumarelle. Le immagini : Un incendio ha distrutto totalmente un'officina con autorimessa in Contrada Ponte Fiumarella, a Marsala. Sul posto, intorno alle 20, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corso Calatafimi, che hanno ...

Il Milan contro la pirateria online : “Distrugge la nostra passione” : Con un video che vede protagonista Reina, il Milan prende posizione contro le forme illegali di fruizione dei contenuti video degli eventi sportivi. L'articolo Il Milan contro la pirateria online: “Distrugge la nostra passione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Milan contro la pirateria : “Guardare illegalmente il calcio Distrugge la nostra passione” : Con un video che vede protagonista Reina, il Milan prende posizione contro le forme illegali di fruizione dei contenuti video degli eventi sportivi. L'articolo Il Milan contro la pirateria: “Guardare illegalmente il calcio distrugge la nostra passione” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.