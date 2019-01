Scontri Milano | interrogati 4 tifosi del Napoli

Scarcerato l’ultrà che ha raccontato gli Scontri di Milano. A Napoli sotto torchio in quattro : Ha parlato. Ha collaborato col gip prima e con i pm poi. E, dopo dieci notti trascorse in cella, ha lasciato San Vittore poco dopo le 14.30. Alto e piazzato, al punto da essere soprannominato “il Gigante”, il 21enne Luca Da Ros è uscito dal retro del carcere avvolto dal suo giubbotto nero, col cappuccio in testa, per provare a nascondersi dagli obi...