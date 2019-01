C' è un legame tra diabete | obesità e sistema immunitario

Allocuzione Maurer : stabilire collegamento tra passato e futuro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina : Kim è diventato un alleato strategico per Trump e Xi Jinping : Una calma apparente regna sulla penisola Coreana. Più il tempo passa e più la Corea del Nord si avviCina alla Corea del Sud. Eppure ogni volta che la definitiva pacificazione del Regno eremita sembra a portata di mano il traguardo si allontana. Tanta attesa, promesse vaghe, pochi fatti concreti. La diplomazia prosegue senza sosta ma non tutto dipende da Pyongyang e Seul. O almeno non solo dai due governi Coreani. Gli attori in gioco, infatti, ...

Nessun collegamento tra Etna e Stroboli : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Sebbene allo stato attuale, i dati analizzati mostrino una sensibile diminuzione dell'attività, "l'evoluzione di un fenomeno complesso, quale quello connesso all'attuale ...

Tumori : lo studio - no legame tra uso telefonino e cancro cervello : Roma, 17 dic. (AdnKronos Salute) - Nell'era dei selfie e della smartphone-mania, da uno studio aus[...]

Tumori - lo studio : non c’è legame tra l’uso del telefonino e il cancro al cervello : Nell’era dei selfie e della smartphone-mania, da uno studio australiano arriva una buona notizia: i ricercatori non hanno trovato alcun collegamento tra l’uso dei telefoni cellulari in Australia e l’incidenza dei Tumori cerebrali. Lo studio, coordinato dall’Arpansa (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), è pubblicato sul ‘British Medical Journal Open’. Ormai i cellulari vengono utilizzati ...

Spoiler - Una Vita : Elvira decisa a svelare il legame di parentela tra Simon e Susana : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La figlia di Arturo, infatti, deciderà di organizzare un piano diabolico per vendicarsi del rifiuto di Simon Gayarre. Una Vita, Spoiler: Elvira tra Adela e Simon Il ritorno di Elvira Valverde sarà uno degli avvenimenti più importanti delle puntate di Una Vita, in onda ad inizio 2019. La figlia di ...

Strasburgo : esclusi collegamenti Italia : ANSA, - ROMA, 12 DIC - Sono al momento esclusi collegamenti con l'Italia dell'attentatore di Strasburgo. E' quanto emerso, si apprende, al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi ...

Il legame tra Bitcoin e terrorismo islamico e le migliori 10 criptovalute ad oggi : Una delle maggiori preoccupazioni legate alle criptovalute è la connessione con il terrorismo e le organizzazioni criminali. In un recente approfondimento, Business Insider traccia i contorni del ...

Maltempo : sospesi i collegamenti via mare tra Sardegna e Corsica : Il Maltempo, con il forte vento di Maestrale che sferza la Sardegna soprattutto nella parte nord occidentale, sta causando diversi problemi ai collegamenti marittimi. Sospese le corse della Moby con la Corsica, un traghetto della Tirrenia, Janas, partito ieri sera da Genova, anziché attraccare a Porto Torres e’ stato stato dirottato a Olbia. In questo modo, ha spiega la compagnia all’ANSA, viene garantito non solo l’arrivo in ...

In uno sgabello il legame tra Giuseppe Verdi e gli agricoltori della Bassa : ... «opera importantissima perché è attraverso le lettere che si ricostruisce il pensiero di Verdi su politica e problemi pratici», ; altro volume di recente pubblicato, il carteggio Verdi-Opprandino ...

Omicidio Khashoggi - Turchia chiede arresto di 2 funzionari sauditi/ Riad 'tra principe e killer nessun legame' - IlSussidiario.net : Omicidio Khashoggi, Turchia invia mandati di arresti per consiglieri Bin Salman: Riad li respinge 'nessun legame tra il principe e i killer'.

Batterio Chimera - Salus Hospital : “legame tra intervento - contagio e decesso in fase di verifica” : Di seguito la nota della direzione sanitaria di Salus Hospital (Reggio Emilia) in merito all’accertamento di due nuovi casi di contagio da micoBatterio Chimera. I due pazienti, si spiega “sono stati operati al Salus Hospital fra il 2011 e il 2015, erano affetti da polipatologie e sono stati regolarmente dimessi dopo la verifica dell’adeguato stato di salute. Il decesso si è quindi verificato dopo diversi anni e non durante il ...

Non siete intolleranti al glutine ma al glifosato : il legame tra l’erbicida e la celiachia spiegherebbe la recente epidemia : “La celiachia e, più in generale, l’intolleranza al glutine, è un problema crescente in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa e Nord America, dove si stima che ora ne soffra il 5% della popolazione. Qui proponiamo che il glifosato, l’ingrediente attivo nell’erbicida Roundup®, sia il fattore causale più importante in questa epidemia”, scrivevano i ricercatori in una meta-analisi di 300 studi. Lo studio, pubblicato sulla rivista ...