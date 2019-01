Paratici | ' Allegri è il miglior allenatore possibile per la Juve'

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) In questi giorni la stagione calcistica è in pausa e alcuni giocatori si stanno rilassando al caldo di Dubai, località dove peraltro è in corso la manifestazione Globe Soccer Awards. Durante questo evento Cristiano Ronaldo sarà insignito del premio “Best Player” per la quinta volta in carriera.Gli obiettivi da perseguire sul campo A rappresentare lantus, al Gala ci sarà anche Fabio, il quale ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il ds ha parlato degli obiettivi della squadra per il nuovo anno e delle possibili strategie di mercato. L'intervistato si augura che il 2019 sia uguale oe degli ultimi sette anni. Sottolinea che i bianconeri da 4-5 anni sono molto competitivi in Champions League, ma adesso affrontano con maggior consapevolezza le sfide del torneo europeo.Il dirigente ha lavorato molto per portare Cristiano Ronaldo a Torino ed ora puntualizza che ...