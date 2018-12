F1 in tv | chi la farà vedere nel 2019? Il palinsesto su Sky | previsti GP in chiaro su TV8

Olimpiadi 2026 – Bach fiducioso e ottimista : “non esiste piano B - chi ospiterà i Giochi lo farà in modo eccellente” : Thomas Bach ottimista e fiducioso in vista delle Olimpiadi invernali 2026: le parole del presidente del CIO “Per il 2026 non esiste un piano B, sono sicuro che chi ospiterà i Giochi lo farà in modo eccellente“. Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, parlando della corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 che vede impegnate Milano-Cortina e Stoccolma. Il numero uno del Comitato olimpico internazionale sottolinea, ...

Oroscopo 2019 - la nuova profezia di Branko per il prossimo anno : chi farà il pieno di soldi e chi no : E' gettonatissimo nelle librerie il volume Branko 2019, calendario astrologico (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine), la profezia astrologica del mitico Branko, il padre degli Oroscopo italiani. Segno per segno, l'esperto ci dice cosa succederà nell'anno venturo. Aprile. Buone notizie per i quattrini

Pensioni - ecco come funzionerà e chi farà gioire l'indicizzazione. L'analisi di Brambilla - tecnico vicino alla Lega che pizzica i leghisti - : ... i cui maggiori beneficiari sono spesso "furbi", elusori ed evasori, persone che sfruttano il lavoro nero e foraggiano l'economia ilLegale. Anziché premiare il senso del dovere, dello Stato e il ...

FRANCESCO chiOFALO E IL TUMORE AL CERVELLO/ Video : valanga di affetto - ex Uomini e Donne "Ce la farai!" : FRANCESCO CHIOFALO ha sconvolto amici e fan con una rivelazione inaspettata: 'Ho un TUMORE al CERVELLO!', ecco il drammatico racconto.

Volley - l’infortunio di Randazzo fa scattare l’allarme. Italia senza schiacciatori all’altezza - si farà un tentativo con Juantorena per andare a Tokyo 2020? : Allarme rosso in casa Italia per quanto riguarda gli schiacciatori. Niente di nuovo, le nostre difficoltà di banda sono risapute già da tempo ma i recenti episodi hanno messo a nudo tutti i nostri limiti nel reparto schiacciatori: l’addio di Osmany Juantorena alla Nazionale (ma sarà davvero così?) e l’infortunio di Luigi Randazzo (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, siamo in attesa di sapere i tempi di ...

Bucci annuncia chi rifarà ponte Morandi : Polemica a Palazzo Tursi dopo la richiesta delle opposizioni (poi respinta) di sospendere i lavori per ascoltare la parole del sindaco-commissario

Ora o mai più - Amadeus scippa Iva Zanicchi a Mediaset : cosa farà per lui su Raiuno : Il prossimo anno per Iva Zanicchi sarà ricchissimo di impegni, ora anche con il nuovo ruolo che ha guadagnato a Ora o mai più con Amadeus. Secondo un'anticipazione di tvblog.it, la Zanicchi sarà ...

Corinaldo - Di Maio 'Il governo farà chiarezza. Ecco i nomi dei ragazzi morti'. Conte 'Responsabilità sia chiara e celere' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono previste ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il primo a intervenire, ...

Trump vs. Obama : la guerra a chi fa più debito - per adesso vince Obama. Ma chi farà più crescita - a parità di debito? Il vantaggio dei tassi ... : Guardiamo prima di tutto cosa è successo a due fattori fondamentali per sostenere l'economia durate i mandati di Obama e Trump, soprattutto nei primi due anni: tassi di intersse e cambio del dollaro. ...

Ecotassa - Di Maio-Castelli : 'Si farà - è nel contratto e non tocca le auto vecchie' - Ma Salvini : 'Non avrà i voti della Lega' : Castelli: "L'Ecotassa si farà, è nel contratto di governo" - Nel dibattito è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la volontà del governo è quella di tenere l'...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

Giachino (FI) : "Salvini mi ha detto che la Tav si farà" : Ospite di Tgcom24, Mino Giachino ha riportato un colloquio avuto con il vicepremier: "Lui si augura che i lavori della Commissione costi-benefici vengano fatti presto e bene"

Navigator - chi è e cosa farà. «Previste assunzioni in massa» : Ieri a Porta a Porta Luigi Di Maio, parlando del reddito di cittadinanza , ha parlato della figura del Navigator . Ma chi è e cosa farà il Navigator ? L'annuncio della sua creazione risale allo scorso ...