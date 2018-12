Lascia il carcere subito dopo udienza di convalida il 21enne arrestato per una tentata

Renault-Nissan-Mitsubishi - Ghosn rimane in carcere - Kelly riLasciato su cauzione : L'ex consigliere amministrativo della Nissan, Greg Kelly, è stato rilasciato su cauzione dal carcere a nord di Tokyo dove si trovava in stato di fermo dal 19 novembre per malversazione finanziaria. Il manager era stato arrestato insieme a Carlos Ghosn, allora ceo dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, che invece rimane agli arresti e nei confronti del quale anzi spuntano nuovi capi d'imputazione.I capi d'accusa. I due dirigenti sono accusati ...