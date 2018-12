Ires per no-profit in Manovra | il governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Dietrofront del governo : perché la Chiesa resta nel mirino? : Il Dietrofront del governo sull'IRES al non PROFIT rilancia il problema dei poveri, ma non smentisce "un atteggiamento preoccupante verso la Chiesa".

Ires e no profit - Fiaschi (Terzo settore) : “Enti per i disagiati trattati come imprese che fanno lucro” : L’Ires raddoppia e passa dal 12 al 24% per il settore no profit. Parliamo di enti non commerciali come gli istituti di assistenza sociale, enti ospedalieri o associazioni senza scopo di lucro. Tutto scritto nel maxiemendamento passato al Senato e che nelle prossime ore avrà il via libera definitivo dopo il passaggio alla Camera. Ma se Di Maio ha annunciato che la norma va rivista e il premier Conte ha specificato che sarà ricalibrata in ...

Raddoppio Ires per no-profit - Cei a Salvini : "Se la prenda con i vescovi ma non tocchi l'umanità" | Di Maio : "Mi impegno a cambiare la norma" : Il cardinale si rivolge al ministro dell'Interno invitandolo a riflettere sull'aumento dell'imposta sul reddito delle società, che passa dal 12% al 24%

Di Maio : 'Sull'Ires per gli enti di volontariato norma sbagliata - cambierà' : La norma sulla tassazione dell'Ires per gli enti no profit "va cambiata nel primo provvedimento utile . Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce ...

Manovra - Di Maio : 'Norma Ires per enti no-profit sarà cambiata' : Difende il provvedimento, invece, il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli: "Non tassiamo la beneficenza ma quella parte di terzo settore che fa utile".

Manovra - Di Maio : “L’aumento dell’Ires per gli enti no profit va cambiato - sarà fatto nel primo provvedimento utile” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit “va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, che ha spiegato che la norma non può essere cambiata subito in Manovra perché si rischia “l’esercizio provvisorio”, ma si interverrà ...

Un'idea statalista e pericolosa dentro l'aumento dell'Ires per il no profit : Il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. E si scopre dalla coda. Dei molti problemi contenuti nella Legge di Bilancio, la prima della storia repubblicana che non è mi stata letta e discussa in Parlamento nel testo definitivo e approvata con un voto di fiducia, ce n'è uno, l'ultimo in ordine di scoperta, che si chiama IRES.C'è di più, in termini quantitativi e di principio, magari. Come il cosiddetto "saldo e ...

Raddoppio Ires per non profit - Cei attacca Salvini/ Bassetti "se la prenda con vescovi - non con volontariato" : Norma Raddoppio Ires per il non profit in Manovra, Cei attacca Salvini: Bassetti, «se la prenda con i vescovi, ma non con l'umanità del volontariato'

Durigon : cercheremo soluzione per Ires : 9.20 "cercheremo di trovare una soluzione. Ho la delega al terzo settore, già a gennaio vedremo di aprire un tavolo. L'Ires riguarda gli utili, che possono essere reinvestiti, capiremo come agevolare il reinvestimento". Così il sottosegretario al Welfare, Durigon, a Omnibus,su La7,in merito alle polemiche sull'aumento dell'Ires al terzo settore In una intervista a Repubblica,il cardinale Bassetti,presidente della Cei, definisce "una ...

Aumento Ires in manovra - conto salato per enti no-profit : L'aliquota è stata raddoppiata, un esborso che penalizza i più poveri, con il cosiddetto 'terzo mondo' in rivolta -

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Il colmo degli "abolitori" della povertà : così ne creano di nuova : La manovra del governo, raddoppiando l'IRES alle organizzazioni non PROFIT, impoverisce chi ha di meno e divide la società italiana.

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Il Governo stanga il volontariato per incassare 157 milioni : Tolta l'agevolazione per terzo settore, con la manovra il Governo di fatto tassa il volontariato e il non PROFIT che non fa utili

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per istituti di studio e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - tutte le misure : slittano le assunzioni nel pubblico impiego. Salasso Ires per enti di ricerca e no profit : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...