Messico | il 30 per cento delle sedi diplomatiche in attesa del nuovo titolare

Trump : visitera confine Messico per muro : 03.22 Trump vuole andare a visitare il muro al confine con il Messico all'inizio del prossimo anno, per "la posa della prima pietra". Lo ha annunciato lo stesso presidente parlando con i giornalisti e precisando di voler visitare il confine sud-occidentale prima del discorso sullo Stato dell'Unione, che dovrebbe tenersi il 22 gennaio. La dichiarazione di Trump è stata rilasciata in Iraq, durante la visita a sorpresa del presidente alle truppe ...

Trump : avanti shutdown fino a quando non ci saranno i fondi per il muro con il Messico : Donald Trump ha ribadito che lo " shutdown " non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. "Non so quando il governo riaprirà. ...

Messico : uomo cerca di rapinare una banca armato solamente di un Zapper per NES : La fantasia e l'originalità, nello sviluppo di un piano per rubare una banca, sono elementi che non esitiamo a definire imprescindibili. Ha però evidentemente esagerato un uomo in Messico, nella cittadina di Hermosillo, che ha varcato la soglia della filiale locale di una banca armato solo di un Zapper per NES.L'uomo, come potete vedere nell'immagine che trovate in calce riportata da Nintendo Enthusiast, ha tentato maldestramente di camuffare ...

Trump ci ripensa - solo 2 - 5 miliardi di dollari per il muro con il Messico : Donald Trump potrebbe accettare meno di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'amministrazione, secondo le quali la Casa Bianca avrebbe ...

Trump ci ripensa : solo 2 - 5 miliardi per il muro al confine col Messico : Donald Trump ci ripensa: potrebbe accettare meno di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'amministrazione, secondo le quali la Casa ...

Nessuna certezza sulla morte della giovane italiana in Messico. La sindaca del suo paese : "È il momento della disperazione" : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Anna Ruzzenenti, la 27enne ritrovata morta in Messico, a Playa del Carmen, e residente a Bardolino, comune in provincia di Verona sulla riviera ...

“Anna è morta”. 27 anni - era partita per il Messico da 10 giorni : mistero sulla sua fine : È avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni. La giovane, riferisce il quotidiano L’Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano. La donna era originaria di Bardolino, in provincia di Verona. Ancora da chiarire le cause del decesso, che ...

Anna Ruzzenenti - italiana di 27 anni trovata morta a Playa del Carmen in Messico : era partita 10 giorni fa per una vacanza : Anna Ruzzenenti, istruttrice subacquea veronese di 27 anni, è stata trovata morta in Messico. La giovane, riferisce il quotidiano L'Arena, è stata trovata morta a Playa del...

Italiana di 27 anni trovata morta a Playa del Carmen : era partita 10 giorni fa per una vacanza in Messico : Anna Ruzzenenti, istruttrice subacquea veronese di 27 anni, è stata trovata morta in Messico. La giovane, riferisce il quotidiano L'Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che ...

Il muro di Trump in Messico per ora blocca solo gli Usa : L'America si spegne. Almeno in parte. Chiusi musei e parchi, sospesi i processi civili, sanità a scartamento ridotto. Colpa dello shutdown, il blocco amministrativo scattato alla mezzanotte tra ...

Niente fondi per il muro con il Messico : Trump non firma la legge. Governo in shutdown : Washington - Dalla mezzanotte il Governo americano è in 'shutdown'. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme , perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. ...

Usa - scatta lo “shutdown” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

Tra i fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico : Trump non firma. Governo in shutdown : Dalla mezzanotte il Governo americano è in “shutdown”. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme, perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. Questo è successo perché il presidente Trump non ha accettato di firmare la legge che avrebbe fornito le coperture necessarie, perché non conteneva 5,7 miliardi di doll...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’Italia parteciperà al torneo. Azzurre inserite nel gruppo con Ungheria - Messico e Thailandia : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le Azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...