Salvini imbavagliato da Br | rimosso post del ' Bansky' torinese

agi

: RT @carcani_sn: Pensate cosa sarebbe successo se una cosa del genere fosse apparsa lo scorso anno con Renzi imbavagliato. Sempre due pesi e… - alessandro6516 : RT @carcani_sn: Pensate cosa sarebbe successo se una cosa del genere fosse apparsa lo scorso anno con Renzi imbavagliato. Sempre due pesi e… - mimmoalba1 : RT @carcani_sn: Pensate cosa sarebbe successo se una cosa del genere fosse apparsa lo scorso anno con Renzi imbavagliato. Sempre due pesi e… - carcani_sn : Pensate cosa sarebbe successo se una cosa del genere fosse apparsa lo scorso anno con Renzi imbavagliato. Sempre du… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) "Grazie alle vostre segnalazioni Facebook hail post vergognoso contro il Capitano. Grande lavoro di squadra! Avanti tutta" #Vince la squadra". Così in un post su Fb il capogruppo in comune a Torino della Lega Davide Ricca interviene nuovamente dopo le polemiche di ieri per l'ultima provocazione di Andrea Villa, noto come il '', che ha rappresentato il vice premier Matteocon la bocca sigillata da nastro adesivo e sullo sfondo nero la stella "cometa" a cinque punte e la scritta Br. Una provocazione che era stata immediatamente bocciata da Davide Ricca: "bella vergogna! Senza parole. C'è un limite al cattivo gusto e questo limite e' stato superato".