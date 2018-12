Queste immagini di Meghan e Kate il giorno di Natale sono una risposta a chi sostiene che

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Famiglia reale britannica quasi al completo a Sandringham per la messa di: la regina Elisabetta II è giunta in auto alla St. Mary Magdalene Church per partecipare alla funzione religiosa, con lei anche il principe Carlo seguito dai figli con le mogli: William e, Harry eAssente Camilla, consorte di Carlo, per via di un raffreddore. Ha passato il'privatamente' anche il principe Filippo, il 97enne consorte della regina Elisabetta che da qualche tempo ormai molto raramente partecipa ad eventi pubblici. Da qualche tempo i media britannici parlano di una presunta lite tra le due duchesse e in questa occasione i riflettori erano puntati su di loro.apparse sorridenti e complici. Per l'occasione, la moglie di Harry ha optato per il blu, rosso per quella di William.