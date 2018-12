Atalanta-Juve 2-1 | il risultato in diretta live

Atalanta-Juventus 2-1 La Diretta Zapata fa il bis - entra Ronaldo : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla ...

Atalanta - Zapata : 'Partita intensa - se molliamo la Juve ci fa male' : È di Duvan Zapata il gol del momentaneo 1-1 tra Atalanta e Juventus. Al 45esimo, l'attaccante nerazzurro ha parlato a Sky Sport : 'Dobbiamo continuare così, è una partita intensa e se molliamo un attimo possono farci male . Siamo stati bravi a riprenderci dopo il gol del vantaggio della Juve'.

Live Atalanta-Juventus 1-1 Zapata rimedia all'autogol di Djimsiti : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono...

Atalanta-Juventus 1-1 La Diretta Apre l'autogol di Djimsiti - pari di Zapata : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla ...

Atalanta-Juventus 0-1 La Diretta Apre l'autogol di Djimsiti : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla ...

Atalanta-Juve 0-1 - il risultato in diretta live : Atalanta-JuveNTUS 0-1 2' aut. Djimsiti ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS, 4-3-1-2,: ...

Atalanta-Juve 0-0 - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS, 4-3-1-2,: Szczesny; De ...

Atalanta-Juventus 0-0 - risultato e diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Juventus - clamoroso autogol di Djimsiti : il VIDEO della gaffe : Un clamoroso autogol di Djimsiti ha sbloccato la gara tra Atalanta e Juventus in favore dei bianconeri: il VIDEO dell’accaduto Atalanta-Juventus, un clamoroso autogol di Djimsiti ha regalato la rete del vantaggio ai bianconeri. Un cross innocuo di Douglas Costa è stato deviato in porta in modo molto goffo dal difensore atalantino, il quale ha battuto Berisha incolpevole nell’occasione. Forse un rimbalzo non lineare del pallone ...

Atalanta-Juve - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS, 4-3-1-2,: Szczesny; De ...

Atalanta-Juve - le formazioni ufficiali : Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali – Si gioca la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante valido per le posizioni alte e basse della classifica. Nel dettaglio trasferta insidiosa per la Juventus, i bianconeri sul difficile campo dell’Atalanta hanno intenzione di confermarsi. Gli uomini di Gasperini alla ricerca di punti per l’Europa. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due ...

Atalanta-Juventus - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA , 3-4-2-1, : Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS , 4-3-1-2, : Szczesny; De ...

Atalanta-Juventus - nerazzurri in campo con maglie speciali di Natale : ricavato in beneficenza : La squadra di Gasperini affronterà i bianconeri con delle maglie speciali preparate apposta per questo turno di campionato di Santo Stefano. Sono meno nerazzurre e sulla manica compare una patch '...

Atalanta-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.