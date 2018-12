Ambiente | Trump investe nelle centrali a carbone e smantella le norme di Obama

Fico : "Italia si discosti da Trump su Ambiente e migranti" : Il presidente della Camera: "Dalla Ue politiche sociali, non sia solo austerity". E sulla Tav: "Sulla base dei dati non serve più"

Le contraddizioni del M5S sull'Ambiente e le politiche di Salvini come quelle di Trump : Vedo in giro a sinistra un po' di gioia eccessiva nel registrare la crisi dei 5stelle e le disavventure di Di Maio. Tanto più quando non è alle viste nessuna alternativa credibile in grado di raccoglierlo scontento e l'indignazione che fu alla base del successo dei 5stelle.Ma la crisi è gravissima non solo per l'inadeguatezza dei ministri e la timidezza verso i diktat di Salvini, ma perché mi sembra che la logica del ...