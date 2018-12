Guerra degli sconti | chi paga? Ai supermercati il guadagno più alto della filiera Costi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 dicembre 2018) Disegnare laagroalimentare in modo che i diritti umani siano tutelati e che il consumatore sappia per cosae chi guadagna dai suoi acquisti. Sembra un obiettivo così lontano in un mondo dove, paradossalmente, chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole, non ne ha per sé. Colpa di un sistema alimentare caratterizzato in alcuni Paesi (come l’Italia) da filiere troppo lunghe e complesse e dalla concentrazione del potere di mercato nelle mani di pochi potenti attoriGrande distribuzione organizzata (Gdo).Per attirare i propri clienti con offerte sempre più accattivanti, le grandi catene diriducono all’osso il prezzoto ai piccoli produttori, scaricando su di essie rischi. E lo fanno anche attraverso pratiche sleali, oggetto di una proposta di direttiva comunitaria il cui iter è alle battute finali. Il risultato? Il consumatore ...