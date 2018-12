Guerra degli sconti - chi paga? Ai supermercati il guadagno più alto della filiera. Costi e rischi scaricati sui piccoli produttori : Disegnare la filiera agroalimentare in modo che i diritti umani siano tutelati e che il consumatore sappia per cosa paga e chi guadagna dai suoi acquisti. Sembra un obiettivo così lontano in un mondo dove, paradossalmente, chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole, non ne ha per sé. Colpa di un sistema alimentare caratterizzato in alcuni Paesi (come l’Italia) da filiere troppo lunghe e complesse e dalla concentrazione del potere di ...

Pensioni - Boeri contro Salvini : 'Non mi fa paura. I numeri...'. Guerra sulla pelle degli italiani : Prosegue, anche a manovra ormai perfezionata e in attesa solo della fiducia, il duello tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il numero uno dell'Inps Tito Boeri . Parlando ai ...

Giappone : quasi il 70 per cento degli ad preoccupati per l'impatto della Guerra commerciale Usa-Cina : Tokyo, 20 dic 04:35 - , Agenzia Nova, - La maggior parte dei leader aziendali Giapponesi è preoccupato per gli effetti sull'economia nazionale della guerra commerciale tra Stati... , Git,

Genzano - la “Guerra” degli alberi tagliati per motivi di sicurezza : l’assessore : “Rinuncio a indennità per ripiantumare” : Ben 30 alberi abbattuti in una sola strada “per questione di sicurezza”. E una polemica così aspra che un assessore arriva a tagliarsi lo stipendio per “pagare la piantumazione di nuovi alberi”. Accade nel comune di Genzano di Roma, cittadina dei Castelli Romani nota per la tradizionale Infiorata e per l’aria frizzante tipica dei colli a sud della Capitale. “Frizzante” come il tenore delle critiche che si sono abbattute sulla locale giunta del ...

Il capo dell’esercito dello Sri Lanka è stato arrestato per aver coperto degli omicidi durante la Guerra civile : L’ammiraglio e capo dell’esercito dello Sri Lanka Ravindra Wijegunaratne è stato arrestato a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, per aver coperto un ufficiale della marina accusato di aver ucciso 11 giovani uomini durante le fasi finali della guerra civile con

La "Guerra" della monnezza e la mappa degli inceneritori in Italia : Tre giorni di battibecchi sui rifiuti e sugli inceneritori tra Di Maio e Salvini. E intanto continua l'emergenza rifiuti in...

Elette le prime due deputate musulmane : dal campo rifugiati in fuga dalla Guerra alla Camera degli Stati Uniti : Il rapper Antonio Delgado è passato dalla professione di cantante ad avvocato aziendale prima di iniziare una carriera in politica. Laureato in giurisprudenza ad Harvard ha avuto una breve carriera ...