F1 | McLaren | Alonso | test in vista sulla vettura 2019

Alonso e il clamoroso ritorno alla Ferrari. Ma la McLaren ha altri progetti : Quale sarà il ruolo di Alonso? L'ex campione del mondo dovrebbe svolgere i test invernali della nuova monoposto, la MCL34,, ma soprattutto fare da maestro al teenager Norris. Carlos Sainz ha ...

F1 - colpo di scena in casa McLaren : Fernando Alonso potrebbe tornare presto in pista : Il CEO della McLaren ha reso noto come Fernando Alonso potrebbe entrare nuovamente nell’abitacolo della monoposto McLaren di Formula 1 colpo di scena in casa McLaren, Fernando Alonso infatti potrebbe essere il primo a guidare la MCL34 in occasione dei test di Barcellona. Dopo aver dato l’addio al circus al termine della scorsa stagione, lo spagnolo avrebbe già l’opportunità di rientrarci, dando un primo feedback sulla ...

F1 - Mondiale 2019 : Fernando Alonso sarà collaudatore e consigliere per la McLaren : Si è ritirato, ma non sembra. Fernando Alonso, infatti, non abbandona la McLaren ma, da pilota, passerà al ruolo di collaudatore e consigliere di piloti e team per la scuderia britannica in vista del Mondiale 2019. A confermarlo è proprio l’amministratore delegato di McLaren Group, Zak Brown, come ha anticipato il quotidiano online spagnolo Marca.com. “Fernando è estremamente intelligente e ha una vastissima esperienza – ...

Formula 1 - McLaren - Sainz e Norris favorevoli al possibile contributo di Alonso in termini di sviluppo : Il due volte Campione del Mondo, ricordiamo, vivrà un anno relativamente libero dal punto di vista degli impegni, visto che affronterà solamente la parte finale del mondiale WEC , il campionato si ...

McLaren - Livrea speciale per l'ultimo GP di Alonso : La McLaren correrà il Gran Premio di Abu Dhabi con una Livrea speciale per celebrare lultimo Gran Premio di Fernando Alonso in Formula 1. Domenica, infatti, sul circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla lunga carriera dello spagnolo, lunga 18 anni, durante la quale Fernando ha collezionato qualcosa come 32 vittorie, 22 pole position, 23 giri veloci e 97 piazzamenti a podio e due titoli di campione del mondo.La Livrea. Alla tradizionale ...

F1 - ultimo Gran Premio per Fernando Alonso : il gesto della McLaren è… spettacolare [FOTO] : La McLaren ha deciso di celebrare l’ultima gara in Formula 1 di Alonso con una livrea particolare caratterizzata da una singolare livrea Il Gp di Abu Dhabi sarà l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1, vista la decisione dell’asturiano di chiudere la sua carriera nel circus al termine di questo Mondiale 2018. LaPresse/PA Essendo dunque un’occasione speciale, la McLaren ha deciso di celebrarla con un gesto davvero ...

Formula 1 - McLaren : ecco la livrea speciale per l'ultima gara di Alonso : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

F1 - Alonso : 'McLaren sarà competitiva nel 2019' : ... sarà in grado di avere una vettura migliore dopo anni di difficoltà: 'È una cosa privata nella squadra -ha commentato il due volte campione del mondo a Formula1.com- ma sicuramente abbiamo preso ...

F1 - i commissari si accaniscono sulla McLaren : Alonso e Vandoorne penalizzati dopo il Gp del Brasile : Lo spagnolo e il belga sono stati penalizzati al termine della gara, ricevendo anche due punti di penalità sulla licenza Brutte notizie per la McLaren al termine del Gp del Brasile, Alonso e Vandoorne sono stati penalizzati perdendo posizioni nella classifica finale. photo4/Lapresse Lo spagnolo ha ricevuto cinque secondi di penalità per aver ignorato le bandiere blu, scendendo così dal sedicesimo al diciassettesimo posto, stessa sanzione ...

Nel 2019 McLaren e Alonso ritornano alla Indy 500 : McLaren Racing announces that it will contest the 103rd Running of the Indianapolis 500, on Sunday 26 May 2019, with Fernando Alonso at the wheel. Competing in his second Indy 500, Fernando will attempt to become only the second driver ever to secure world motorsport’s unofficial Triple Crown: victories at the Monaco Formula 1 Grand […] L'articolo Nel 2019 McLaren e Alonso ritornano alla Indy 500 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Indy - Alonso ci riprova con la McLaren : farà ancora la 500 Miglia : Fernando Alonso e la McLaren ancora insieme alla 500 Miglia di Indianapolis. Il team ha ufficializzato la sua presenza nella corsa - edizione numero 103 - con il pilota spagnolo che dalla prossima ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

IndyCar - Alonso ci riprova : correrà la Indy 500 con McLaren nel 2019 : Alonso e McLaren tornano in IndyCar: obiettivo Indy 500 2019 Un gran ritorno per il due volte campione del mondo di Formula 1, che ha annunciato il ritiro dal Circus per puntare a vincere il titolo ...

Indy 500 - La McLaren e Alonso correranno a Indianapolis : La McLaren e Fernando Alonso torneranno alla 500 Miglia di Indianapolis 2019. Il pilota spagnolo, che il prossimo anno non correrà più in Formula 1, dopo aver vinto il GP di Monaco e la 24 Ore di Le Mans, adesso vuole tentare di vincere anche a Indy e conquistare la "tripla corona": unimpresa riuscita solo a Graham Hill nel 1972.La McLaren guarda oltre la F.1. Il team di Woking ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis per tre volte nella ...