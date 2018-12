Secondo Phil Spencer Microsoft rafforzerà la propria posizione nella distribuzione di

eurogamer

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La spinta dia rafforzare la sua presenzascena dei giochi per PC è stata ammirevole negli ultimi anni. Oltre ad aver lanciato tutti i titoli first party su PC e Xbox One contemporaneamente negli ultimi due anni, la compagnia ha anche portato sulla piattaforma titoli come Sunset Overdrive, gioco esclusivo di Xbox One al momento del lancio., responsabile della divisione giochi di, il focus sui titoli per PC è qualcosa che continuerà a crescere nel 2019. Recentemente, in un'intervista con GamesIndustry,ha riflettuto su cosa c'è in serbo per Xbox One e Windows 10.Come segnala Gamingbolt,ha iniziato, ovviamente, parlando di Xbox, affermando che il 2019 "sarà un grande anno per i giochi", menzionando l'arrivo di Crackdown 3 o Gears 5 e "l'incredibile line-up di giochi del settore che compariranno su Xbox One".Read ...