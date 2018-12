Tragedia a Napoli | genitori trovano neonato privo di vita nella culla

Tragedia a Napoli - neonato muore nel sonno : Una città sotto choc per la morte improvvisa di un neonato, deceduto questa notte nel sonno. Ad Agerola, in provincia di Napoli, l"intera comunità è sconvolta per il tragico evento. Il piccolo, primogenito di una coppia molto giovane, ha cessato di vivere poco dopo le 3 del mattino. Il padre e la madre del bambino si sono preoccupati perché il neonato non si svegliava per la poppata e solo allora si sono accorti che stava male.A nulla però sono ...

Tragedia a Mugnano di Napoli : donna travolta da un cancello automatico - : Tragedia nel Napoletano dove una donna di 60 anni, Maria Adamo, è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un cancello scorrevole all'esterno della sua abitazione sita in un parco privato a ...

Napoli - Tragedia all'asilo nido : educatrice muore stroncata da infarto : tragedia all'asilo nido 'Mondo Gioioso' di Scampia dove questa mattina mentre si recava al lavoro, l'educatrice Alessandra M. è stata colta da infarto ed è deceduta poco dopo. Profondamente addolorate ...

Tragedia a Napoli - Michelangelo muore a soli 23 anni per un malore improvviso : L'ennesima Tragedia di cui non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove Michelangelo Rivieccio ha perso tragicamente la vita a causa di un malore improvviso a soli ventitré anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città, provocando ...

Tragedia sull'A1 : un morto a Napoli : Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19.00 sull'A1, a poche centinaia di metri dall'uscita porto-stazione Garibaldi. Per cause ancora da accertare una persona a bordo di un'...

Napoli : dopo la Tragedia - il club vicino alla popolazione di Dimaro : Ogni estate Dimaro è la sede del ritiro del Napoli. Si è instaurato un rapporto abbastanza stretto tra la società partenopea e la cittadina del Trentino. Così, conseguentemente alla tragedia che ha colpito la Val Di Sole, il Napoli ha manifestato la propria vicinanza alla popolazione, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un severissimo maltempo: le piogge hanno causato una frana e i soccorritori hanno recuperato tra le ...

Napoli - crollo del neon a scuola : «Noi salvi per un secondo - poteva essere una Tragedia» : «Siamo riusciti a scansarci un secondo prima, poteva tramutarsi in tragedia». Questa la testimonianza di Angelo, 17 anni, studente dell?Isis Casanova nel centro di Napoli, uscito...

Tragedia a Napoli - ucciso giovane calciatore : accoltellato al petto da un venditore ambulante : Raffaele Perinelli è stato ucciso da Alfredo Galasso con una coltellata al petto, il terzino sinistro militante in Serie D è morto in ospedale Aveva 21 anni il giovane calciatore napoletano Raffaele Perinelli, ucciso nella notte di sabato sera da un venditore ambulante di 31 anni. Il terzino sinistro, militante in Serie D ed attualmente senza contratto, aveva avuto dei diverbi con Alfredo Galasso, che armato di coltello si è avventato ...

Tragedia a Napoli : assassinato con una coltellata il 21enne Raffaele Perinelli - ex calciatore di Serie D : Una Tragedia ha scosso la città di Napoli e indirettamente ha toccato anche il mondo del calcio . L'ex di Gragnano e Turris, con cui ha disputato anche due stagioni in Serie D, Raffaele Perinelli è morto nella giornata di ieri, a seguito dalla lite sfociata nel suo ...