Cherif Chekatt colpito a morte dalla polizia

Il sollievo di Strasburgo dopo l'uccisione di Cherif Chekatt : Parigi. È stata una donna, mentre camminava per strada, a riconoscere ieri pomeriggio il volto inquieto di Cherif Chekatt , l’attentatore in fuga di Strasburgo , a notare una ferita sul braccio che combaciava con le informazioni emerse dopo l’attacco di martedì sera, e a chiamare prontamente il 17, il

Cherif Chekatt - il killer di Strasburgo - è stato ucciso dalla polizia : Il killer di Strasburgo è stato ucciso in un blitz delle forze speciali. Lo riferiscono fonti della polizia. Secondo le informazioni raccolte dalla stampa francese, Cherif Chekatt - che ha sparato ai mercatini della città francese uccidendo tre persone - è stato ucciso nel quartiere di Neudorf, il quartiere in cui era stato visto per l'ultima volta. Aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo alcune testimonianze ...