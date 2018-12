Elisa imita Laura Pausini Video | I Lunatici | ' Virtuosismi e risate' | come la

Elisa imita Laura Pausini in radio : la gag è esilarante : La cantante Elisa in versione inedita e tutta da ridere in diretta radio. La popolare cantante, infatti, si è esibita in un'esilarante imitazione di Laura Pausini durante la trasmissione "I Lunatici" su Rai radio2.Nel corso del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Elisa ha imitato la collega e amica, con cui ha avuto modo di esibirsi in coppia in diverse occasioni. In molti ricorderanno, per esempio, il concerto di ...

Elisa Isoardi frizzante alla Prova del Cuoco. E Salvini la imita su Twitter : Elisa Isoardi è sempre più determinata a risollevare le sorti de La Prova del Cuoco. Così la bella presentatrice si dà un gran da fare a eliminare sigle superflue, ad addobbare lo studio in chiave natalizia e soprattutto a sfornare piatti d’autore per prendere alla gola i telespettatori. Come i bocconcini di maiale della cuoca romana Anna Maria Palma. In studio sono presenti chef stellati del calibro di Antonella Ricci e la critica ...

Elisa ISOARDI IMITA MATTEO SALVINI? / 'Quando invito a cena qualcuno che conosco ma poi...' - IlSussidiario.net : ELISA ISOARDI IMITA MATTEO Salvini a La prova del cuoco? Le sue parole e il tono di voce riguardante un ospite speciale fanno pensare al ministro.

Elisa Isoardi e la strana imitazione di un uomo misterioso : allusione a Matteo Salvini? : FUNWEEK.IT - Elisa Isoardi, forse anche inconsapevolmente, regala quotidianamente spunti di riflessione e ilarità a La prova del Cuoco: dalla cacciata dello chef Sergio Barzetti, al look...

Elisa Isoardi imita Matteo Salvini a La prova del cuoco? : La prova del cuoco: Elisa Isoardi e la misteriosa allusione (a Salvini?) Era la torta rustica con prosciutto e formaggio la protagonista del momento, oggi a La prova del cuoco, quando la padrona di casa Elisa Isoardi ha fatto una strana allusione e l’imitazione di un uomo misterioso, non facendo assolutamente il suo nome, ma ridendo e definendolo “qualcuno che conosco”. Durante la preparazione della torta rustica la nuova ...

Ivana Spagna a Tale e Quale Show - lo scherzo di Carlo Conti e l’imitazione di Elisa (video) : La terza puntata del super torneo dei campioni di Tale e Quale Show è stata vinta da Alessandra Drusian con l’imitazione di Antonella Ruggiero. La cantante dei Jalisse ha sorpreso la giuria e il pubblico in studio, guadagnando così il primo posto in classifica della serata. Secondo in classifica Giovanni Vernia nei panni di Jim Carrey e terzo Antonio Mezzancella con l’interpretazione di Mika. Ospite speciale della puntata Antonella Clerici, ...