Uk | finisce in sedia a rotelle dopo aver mangiato pollo al curry | intossicato da batterio

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Mangiare delale rimanere paralizzati a causa di un. Protagonista della drammatica vicenda è David Braham, papà quarantenne originario di una cittadina nei pressi di Cardiff, lungo la costa meridionale del Galles. L'uomo, lo scorso aprile, si era sentito male mentre era allo stadio (per assistere alla partita di rugby del figlio): entrato in coma, si è risvegliato con una paralisi dovuta alla rara sindrome di Guillain-Barré. Oggi, David, si è in parte ripreso e ha voluto raccontare la sua vicenda al Daily Mail.Il pranzo veloce prima della partita David Braham, ex istruttore di guida appassionato di sport e palestra, è stato dimesso dall'ospedale lo scorso 8 dicembre. Ora che è tornato a casa, a Bridgend, in Galles, vuole solo passare più tempo possibile con i suoi tre figli: sono loro che gli hanno dato la forza di superare un percorso riabilitativo ...