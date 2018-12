Nuoto | azzurri conquistano 4 finali

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Mercoledì 12 dicembre seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e lo spettacolo di sicuro non mancherà. In casa Italia vedremo in azione ancora una volta Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Piero Codia nei 100 farfalla uomini a caccia di una finale. Ilaria Bianchi nei 200 farfalla sarà al via dell’atto conclusivo e il desiderio è quello di avvicinare se non migliorare il primato ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le parole degli azzurri. La gioia di Detti e Pellegrini - l’amarezza della staffetta : Buona giornata per l’Italia ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che sono incominciati ad Hangzhou (Cina). Brilla il bronzo di Gabriele Detti ma possono sorridere anche Federica Pellegrini e Ilaria Cusinato (quarte), Fabio Scozzoli che vola in finale col miglior tempo, la staffetta 4×100 stile libero che ha dimostrato di esserci. Di seguito le parole degli azzurri rilasciate alla FederNuoto. GABRIELE Detti ha conquistato una ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - niente da fare per gli azzurri nella semifinale dei 100 dorso : Sabbioni e Ceccon out dalla finale : Sabbioni e Cecconi fuori dalla finale dei 100 dorso maschili ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou 2018 sono iniziati con una splendida medaglia di bronzo per la spedizione azzurra: Gabriele Detti ha infatti chiuso al terzo posto la sua gara nei 400 sl, mentre non è riuscita a salire sul podio dei 200 stile libero la Divina Federica Pellegrini. Non solo finali in questa prima ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Prima giornata di semifinali e finali ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele Detti e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro chance per le medaglie. ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le iscrizioni gara degli azzurri - Federica Pellegrini sui 200 stile libero! : La FIN ha comunicato le iscrizioni gara degli azzurri per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. La grande notizia della vigilia è che Federica Pellegrini si cimenterà sui 200 metri stile libero per difendere il titolo conquistato due anni fa a Windsor, la Divina non si tira indietro e torna sulla sua distanza prediletta. La veneta sarà impegnata nel primo giorno di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli azzurri in gara e gli orari giornalieri. Come vederli in tv : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Nuoto di fondo – Cinque gli azzurri in ritiro ad Ostia : Sono Cinque gli azzurri del Nuoto in acque libere in raduno ad Ostia Parte ufficialmente la nuova stagione del Nuoto in acque libere con il primo raduno collegiale al Cento Federale di Ostia dal 9 al 15 dicembre. Cinque i convocati che saranno seguiti dal tecnico federale Fabrizio Antonelli: Arianna Bridi (Esercito/RN Trento), Rachele Bruni (Esercito/Unicusano Aurelia Nuoto), Martina De Memme (Esercito/Nuoto Livorno), Matteo Furlan (Team ...

PallaNuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Pro Recco. Sono 21 gli azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha convocato 21 atleti per il collegiale che vedrà impegnato a Sori il Settebello con la Pro Recco da domenica 9 a mercoledì 12 dicembre. Rientra dall’infortunio Bodegas, mentre ritorna ad indossare la calottina della Nazionale Valentino dopo quattro anni di assenza. Di seguito l’elenco completo dei 21 convocati dal CT Sandro Campagna: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, ...

PallaNuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della quinta giornata. Brilla Pietro Figlioli : Settima giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: prosegue il cammino in vetta da imbattuta per l’AN Brescia che sta dominando in questa prima parte di stagione. Inseguono, ovviamente, Pro Recco e Sport Management: come ormai siamo abituati saranno solamente gli scontri diretti a stravolgere la classifica. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Pietro Figlioli: il capitano della Nazionale è davvero ...

Nuoto Salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Il freddo non ferma gli azzurri : arriva un altro bronzo dalle gare in mare : Nella terza giornata dei Mondiali di Salvamento ad Adelaide, la prima dedicata alle gare in mare, freddo, pioggia e temperatura del mare bassa sono i veri protagonisti ma questo non ferma nè i lifesaver, abituati a ogni condizione climatica, nè tantomeno gli azzurri. La prestazione da incorniciare di giornata dell’Italia è la medaglia di bronzo della staffetta torpedo. Daniele Sanna, Jacopo Musso, Federico Gilardi e Andrea Piroddi sono i ...

Nuoto salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Giornata trionfale : altri due ori per gli azzurri in Australia con Gilardi e Meschiari : Quattro ori alla fine della due giorni in piscina, questo il bilancio della nazionale azzurra di salvamento in un mondiale fra i più combattuti di sempre. Dopo due giorni infatti, Australia e Nuova Zelanda, le favorite per il titolo, si trovano appaiate in classifica generale. Terza è l’Italia, staccata di pochi punti ma non certo competitiva in mare. Per gli azzurri oggi è il giorno del doppio oro nel superlifesaver, un risultato trionfale ...

