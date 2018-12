Attentato Strasburgo | tifosi bloccati nello stadio cantano Marsigliese

Strasburgo : UE - Attentatore forse ferito : ANSA, - Strasburgo, 12 DIC - "La polizia francese è ancora alla ricerca del terrorista" della sparatoria a Strasburgo, "probabilmente è ferito ma non è ancora stato ubicato, la caccia all'uomo ...

Attentato a Strasburgo : 4 morti e 11 feriti : Una drammatica sparatoria è avvenuta nel mercatino di Natale a Strasburgo, a nord-est della Francia, verso le ore 20 di ieri sera. Non si era ancora assopita la paura degli attentati in Francia, che un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato nella rue des Grandes-Arcades, dove la gente passeggiava tra le bancarelle natalizie. Al momento in cui scriviamo (ore 1.20 del 12 dicembre) ci sarebbero quattro morti e undici feriti, tra cui ...

L'Attentatore di Strasburgo doveva essere arrestato stamattina. Chi è Cherif - lo sparatore del mercato di Natale : Il presunto attentatore di Strasburgo, già stato in carcere per reato comuni e successivamente segnalato come elemento 'radicalizzato', sarebbe stato identificato con il nome di Cherif C., di 29 anni. Lo riferisce in un tweet France 24. L'autore della sparatoria era fuggito questa mattina ad una perquisizione nel suo domicilio nel quartiere di Neudorf per reati di criminalità comune. Secondo i media francesi nel suo domicilio i ...

Attentato a Strasburgo : cosa sappiamo finora : L'attacco ha sconvolto il centro della città francese sede del Parlamento Europeo. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nei pressi dei Mercatini di Natale colpendo almeno tredici persone e uccidendone almeno due prima di darsi alla fuga . Si tratterebbe di un 29enne noto alla polizia come criminale comune e già condannato ma successivamente segnalato come radicalizzato.Continua a leggere

