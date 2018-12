Maxi incendio a Roma | a fuoco deposito rifiuti sulla Salaria

Roma - Maxi incendio nello stabilimento rifiuti sulla Salaria : 12 squadre di vigili sul posto : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 ...

Maxi incendio distrugge capannone di indumenti sportivi a Reggio Emilia : “Danni ingenti” : Un Maxi incendio è scoppiato la notte scorsa, per cause ancora in via di accertamento, in un capannone contenente indumenti sportivi sulla strada Statale 467, che collega Scandiano a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Otto squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero alle aziende limitrofe, tra cui un'acetaia.Continua a leggere

Savona - Maxi incendio nella nuova sede dell’Autorità Portuale | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, in corso le verifiche

Savona - Maxi incendio nella nuova sede dell’Autorità portuale | : Fumo nero visibile da lontano e traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Canavese: «I presenti sono riusciti a uscire, ma sono in corso le verifiche»

Maxi incendio di rifiuti nel Napoletano - indagato il patron dell'azienda di riciclo : Svolta nell'inchiesta aperta dalla Procura di Napoli Nord per accertare le cause e i colpevoli dell'incendio di migliaia di tonnellate di plastica e legno stoccate nel piazzale dell'azienda 'Di ...

Maxi incendio : «Picco di diossina». Inquinamento - alle 14 i dati in diretta su Corriere La plastica e lo stop cinese : In funzione un ventilatore per allontanare la nube. Oggi i risultati dei test Arpa sulla qualità dell’aria

Milano - Maxi incendio - in campo la Protezione civile : «Un picco di diossina nell'area del deposito» : È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’incendio di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare. --Stracci, plastica e gomma, 16 ...

Prato - Maxi incendio nella notte : distrutta ditta tessile al Macrolotto - crollata una campata : Un devastante incendio si è sviluppato all'interno di una fabbrica tessile della zona industriale di Prato, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, nel cuore della notte. Ingenti i danni causati dai crolli, più di 1500 metri quadrati della struttura sono andati distrutti. Ancora da chiarire le cause.Continua a leggere