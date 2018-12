Huawei e Zte sotto scacco globale | ma in Italia hanno in mano la rete 5G

Giappone esclude cinesi Huawei e Zte : 4.50 Il governo Giappone se conferma le anticipazioni della stampa e annuncia l'esclusione dei due colossi cinesi delle telecomunicazioni, Huawei e Zte, dagli appalti pubblici, a causa dei presunti rischi sulla cybersecurity in ambito militare e finanziario. La decisione di Tokyo segue quella degli Usa, che tramite il 'National defense authorization act' avevano vietato i prodotti della Huawei e Zte negli apparati statali, a causa degli stretti ...

Anche il Giappone sta seriamente pensando di boicottare Huawei e ZTE : Come se i problemi con gli USA non fossero sufficienti, Anche il Giappone sarebbe pronto a boicottare Huawei e ZTE per timore di essere spiato. L'articolo Anche il Giappone sta seriamente pensando di boicottare Huawei e ZTE proviene da TuttoAndroid.