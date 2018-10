La salvaguardia dei ruoli con riserva | comunicato stampa

scuolainforma

(Di sabato 20 ottobre 2018) È veramente incoerente e privo di logica il fatto che l’attuale governo non abbia emanato un decreto per salvaguardare i contratti a tempo indeterminato. Isono 10300 ad oggi, molti hanno addirittura avuto la nomina nel 2015. Questi posti sono la croce e la delizia del Miur perché : sono occupati da ricorrenti che hanno le più disparate cause ed anche le più disparate tempistiche di attuazione dei provvedimenti giurisdizionali; se liberati (per esiti negativi in maniera diacronica per presa di servizio da GM del nuovo concorso) creeranno altre cattedre da coprire con precari della scuola dell’infanzia e primaria che già oggi non si trovano (ricordiamo che neanche le MAD riescono a ricoprire tutte le richieste del Nord); saranno il bacino di posti per il concorso ordinario e il governo potrà raccontare l’ennesima menzogna poiché potrà vantarsi di assumere docenti su ...