Approda in Sardegna la terza edizione del Festival Internazionale della letteratura di

Patrimonio culturale e arte : Approda in Sicilia il progetto Eco di Sardegna : Terra che apre i porti, mare che salva, isola che accoglie; la Trinacria e i quattro Mori, simboli di incroci e di scambi, di invasioni e coesistenza, perennemente in bilico fra passato e futuro: Sicilia e Sardegna, due isole gemelle nella loro unicità, unite da un legame profondo che crea un’unica anima, immersa nel Mediterraneo, Mare nostrum, luogo d’inclusione, tradizioni e riti ancestrali, avvolto di mistero e di bellezza, specchio di ...

Rete Siti Unesco - il progetto Approda in Sardegna : In ogni tappa, protagonisti i Siti Unesco presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni, eventi ...

SITI UNESCO - Approda IN SARDEGNA IL PROGETTO CHE METTE IN RETE 5 REGIONI DEL SUD ITALIA Venerdì 24 agosto appuntamento a Barumini : In ogni tappa, dunque, protagonisti i SITI UNESCO presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni,...

Siti UNESCO : Approda in Sardegna il progetto che mette in rete 5 regioni del sud Italia : Dopo la presentazione ufficiale a Matera, in Basilicata, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia e Campania, approda in Sardegna il progetto rete Siti UNESCO, elaborato dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Interessati 14 Siti UNESCO del Meridione: i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera (MT), la Costiera Amalfitana (SA), il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ...