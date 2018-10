Smettere di fumare in relazione al proprio metabolismo | la soluzione in un nuovo test

Salute : Smettere di fumare fa prendere peso e aumenta il rischio temporaneo di diabete? Ecco tutta la verità : Le persone che prendono peso dopo aver smesso di fumare potrebbero far fronte ad un temporaneo aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rischio direttamente proporzionale all’aumento di peso, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health pubblicato su New England Journal of Medicine. Ma indipendentemente dal peso acquisito, si possono trarre notevoli benefici per la Salute, come la riduzione del rischio di ...