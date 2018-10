Manovra | spread agita Governo Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P Chigi | Def

Savona : se ci sfugge lo spread la Manovra deve cambiare : «Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare ». Lo ha detto, nel corso della registrazione di Porta a Porta, il ministro per gli Affari europei Paolo Savona . Per quest’ultimo «c'è...

Bankitalia : non si torni indietro su pensioni | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la Manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"