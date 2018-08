Serie A Chievo | D' Anna | «Rammarico | ma buona prestazione»

Serie A Chievo-Juventus 2-3 - il tabellino : VERONA - La Juventus passa immediatamente in vantaggio con Khedira, ma prima dell'intervallo il Chievo trova la via del pareggio. Nella ripresa, all'11', Cancelo stende Giaccherini in area: il secondo ...

Serie A : Chievo-Juventus 2-3 : ANSA, - VERONA, 18 AGO - La Juventus vince 3-2 in casa del Chievo l'anticipo della prima giornata di Serie A. Al 3' campioni d'Italia in vantaggio: punizione di Pjanic, sponda di Chiellini e Khedira ...

Pagelle/ Chievo-Juventus (2-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : Pagelle Chievo Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:29:00 GMT)

Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : per Ronaldo debutto senza gol - decisivo Bernardeschi : La Juve soffre in casa del Chievo, ma porta a casa tre punti al debutto. Al Bentegodi è 3-2: decisivo Bernardeschi nel finale. Per Cristiano Ronaldo debutto senza gol. La Juve parte fortissimo e dopo ...

Serie A 2018-2019 - Chievo-Juventus 2-3 : sofferta vittoria dei bianconeri. Bernardeschi decide nel recupero - bene Cristiano Ronaldo : Esordio soffertissimo della Juventus nella Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-2 al termine di una partita più complicata del previsto in cui i bianconeri sono riusciti a primeggiare soltanto nel recupero dopo aver rischiato tantissimo contro gli scatenati padroni di casa. I 30mila spettatori dello Stadio Bentegodi di Verona hanno assistito al primo incontro di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, il ...

Anticipo Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : 19.57 Nel giorno della prima di Cristiano Ronaldo in Serie A, la Juve fatica ma in rimonta batte 3-2 il Chievo a Verona. Pronti-via e i bianconeri passano: punizione di Pjanic, sponda di Chiellini, tutto facile per Khedira (3'). Juve in pressione, ma il Chievo pareggia: cross di Giaccherini,stacco aereo vincente di Stepinski (38'). Nella ripresa veneti in vantaggio su rigore: Cancelo stende Giaccherini che dal dischetto spiazza Szczesny (56'). ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 2-1 - Giaccherini trasforma il rigore! Clamoroso al Bentegodi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

Chievo-Juventus - tutte le FOTO dell’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A : La prima di campionato tra Chievo e Juventus ha un solo grande protagonista: Cristiano Ronaldo! La prima partita del campionato 2018/2019 è anche il primo match di Serie A di Cristiano Ronaldo. Le immagini della sfida tra il Chievo e la Juventus in scena allo Stadio Bentegodi riprendono il portoghese in azione con la maglia bianconera. Scorri la gallery per guardare tutte le FOTO. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo ...

Via al campionato di Serie A : Chievo -Juventus. La cronaca del match : Torino - Riprende il campionato di serie A, nonostante la tragedia del ponte Morandi a Genova . Rimandati infatti solo i match di Sampdoria e Genoa mentre ad aprire le danze è la squadra campione d'...

Chievo-Juventus 1-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Chievo-Juventus, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PAGELLE/ Chievo-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : PAGELLE Chievo Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:49:00 GMT)

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 1-1 - clamoroso pareggio di Stepinski. Cristiano Ronaldo fatica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-1 - dominio bianconero. Khedira segna - show Cristiano Ronaldo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

CRISTIANO RONALDO IN CHIEVO-JUVENTUS/ Video - prima in Serie A di CR7 : il giorno più atteso - esordio con gol? : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:20:00 GMT)