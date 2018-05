Tennis | Serena Williams salta gli Internazionali d' Italia

Internazionali Tennis Roma 2018 : Serena Williams dà forfait : Su Sky Sport sarà possibile seguire in diretta tutto il torneo maschile con due i canali dedicati al torneo, Sky Sport 2 e Sky Sport 3, oltre a video, foto e aggiornamenti su skysport.it . Per l'...

Tennis - Internazionali d’Italia 2018 : Serena Williams rinuncia a Roma - non è in forma. Assente al Roland Garros? : Serena Williams si è cancellata dal tabellone degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 12 maggio. L’ex numero 1 al mondo, ora scivolata al 454 dopo la maternità e inserita nel draw di Roma grazie al ranking protetto, ha dichiarato di non essere ancora al top della forma e che si sta preparando per essere pronta al 100% per competere. La 36enne sta faticando a riprendere ritmo dopo la gravidanza: quest’anno ha ...

Wimbledon : i diritti delle neo mamme Serena - Venus e le altre Tenniste : ... ad esempio nel 2011 quando proprio Serena, allora n.26 del mondo, fu piazzata testa di serie numero 7, o nel 2004 fu la numero 1 nonostante in classifica fosse numero 10 del mondo. Il problema è che ...

Tennis : Serena Williams torna a Roma : Tra queste Danesi Caffè, storicaazienda che ha sede a Roma ed esporta in oltre 60 Paesi di tuttoil mondo. Per la prima volta sarà tra gli sponsor.

Tennis - Miami Serena Williams subito fuori - out anche la Giorgi : Oggi scendono in campo altri pezzi da novanta della racchetta femminile, a cominciare dalla numero uno del mondo, la romena Simona Halep che affronterà la francese Oceane Dodin, numero 98 del ranking.

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di mercoledì 21 Marzo. Naomi Osaka elimina Serena Williams. Ok Azarenka - Giorgi sconfitta : Continua il momento magico di Naomi Osaka. Dopo il primo titolo in carriera conquistato ad Indian Wells, la giovane giapponese si rende subito grande protagonista nel primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami. La numero 22 del mondo ha sconfitto in due set Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2, eliminando colei che era stata regina per ben otto volte in Florida. Va detto che è ancora una Williams lontana da quella che ha ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

Tennis - Venus Williams vince il 'sister act' contro la sorella Serena : Nel cemento californiano di Indian Wells Venus Williams si aggiudica il 'sister act'. Battuta 6-3, 6-4 la sorella Serena, rientrata in campo dopo la maternità. LEGGI L'ARTICOLO

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams vince il derby tra sorelle ed elimina Serena! Fuori anche Svitolina e Stephens : Il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells è stato completato nella notte con gli incontri della parte bassa del tabellone. Gli occhi erano tutti per il derby di casa Williams tra Venus e Serena: la vittoria è andata abbastanza agevolmente alla sorella maggiore, che ha vinto 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. La partita è durata circa sei game, prima che Venus riuscisse a prendere il volo, facendo il break e chiudendo il primo parziale. ...